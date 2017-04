Fedor: Policajného šéfa by mala schvaľovať vláda a menovať prezident

Martin Fedor. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. apríla (TASR) - Policajného prezidenta by mala po vypočutí na príslušnom výbore Národnej rady SR schvaľovať vláda a menovať prezident SR. Takúto zmenu výberu policajného šéfa by prijal poslanec Národnej rady SR z klubu Mosta-Híd Martin Fedor. Očakáva, že téma odpolitizovania Policajného zboru a nezávislej policajnej inšpekcie sa bude riešiť už tento rok. Dnes policajného prezidenta vyberá minister vnútra.vysvetlil Fedor. Slovensko podľa neho potrebuje systémové zmeny, ktoré budú účinným prostriedkom na boj proti zločinu a korupcii.pripomenul.Fedor je presvedčený, že silné postavenie policajného prezidenta bude viesť k významnému zníženiu potenciálnych politických tlakov na výkon aj jeho podriadených.poznamenal Fedor, podľa ktorého treba riešiť aj nezávislosť policajnej inšpekcie. Tá preveruje možné prešľapy policajtov, ale aj iných príslušníkov ozbrojených zborov. Súčasný systém, kedy inšpekcia patrí pod ministerstvo vnútra, nepovažuje za vyhovujúci.doplnil Fedor.O zmene výberu policajného prezidenta aj vo fungovaní inšpekcie ministerstva vnútra už mesiace hovorí Most-Híd. V prípade policajného prezidenta uvádza ako jednu z možností, že by rozhodovala vláda.Policajný šéf Tibor Gašpar v marci pre TASR v súvislosti s inšpekciou povedal, že koalícia hovorí o zmene, podľa ktorej by trestné činy nielen policajtov, ale aj iných príslušníkov ozbrojených zborov, ako je väzenská a justičná stráž, mohli vyšetrovať prokurátori Generálnej prokuratúry SR na novozriadenom útvare.Gašpar si nemyslí, že súčasný systém je úplne zlý, ako hovorí opozícia. Priznáva však, že sa dá vylepšiť.povedal v marci pre TASR Gašpar. O problematike sa podľa jeho slov diskutuje.