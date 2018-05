Fehérváry má nabitý program: MS, škola a NHL za jeden mesiac

Na snímke Martin Fehérváry. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Kodaň 4. mája (TASR) - Najmladší slovenský hokejista na MS v Kodani Martin Fehérváry má v máji najvyťaženejší program zo všetkých reprezentantov. Za jeden mesiac musí stihnúť svoj premiérový šampionát, školu i NHL Combine, na ktorom si skauti zo zámorskej profiligy vyskúšajú zručnosti vyše stovky hráčov pred tohtoročným draftom.Osemnásťročný mladík pôsobí už niekoľko rokov vo Švédsku, premiéru v najvyššej súťaži SHL absolvoval v sezóne 2015/2016 v drese Malmö Redhawks. Legionársky chlebík mu však skomplikoval školské povinnosti. Jeden ročník vynechal celý a teraz musím dobiehať. Momentálne študuje v 2. ročníku na SOŠ obchodu a služieb v Trnave, pre účasť na MS si však musel opäť posunúť program.povedal pre TASR. V priebehu roku stihol uzavrieť len tri predmety z celého druhého ročníka a ostatné musí stihnúť po MS. No má na to veľmi málo času.Koncom mesiaca sa Fehérváry presunie do Buffala, kde sa od 27. mája do 2. júna v halách KeyBank Center a HarborCenter uskutoční NHL Combine. Na testoch sa predstaví dokopy 104 hráčov z Európy a Severnej Ameriky, ktorí sa môžu zúčastniť na tohtoročnom vstupnom drafte. V prípade, že na ňom uspeje, strávi aj väčšinu leta v Amerike.uviedol.Pozornosti zámorských klubov neunikne ani počas majstrovstiev sveta, kam ich pravidelne vysielajú všetky tímy profiligy. Fehérvárymu to však ruky zväzovať nebude, na drobnohľad je už zvyknutý:Svoju premiéru na MS si odkrúti v sobotu večer vo federálnom derby proti Česku.