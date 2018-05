Fehérváry sa zachoval chlapsky: Druhý gól beriem na seba

Na snímke radosť slovenských hráčov po víťazstve 4:2 v zápase základnej A - skupiny Rakúsko - Slovensko na 82. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Kodani 8. mája 2018. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Kodaň 8. mája (TASR) - Martin Fehérváry si pripísal na konto prvé body na majstrovstvách sveta v Dánsku. Najmladší hráč slovenského výberu asistoval na dva góly pri triumfe nad Rakúskom, no zažil aj horšiu chvíľku. V 42. minúte neubránil Petra Schneidera, ktorý strelil kontaktný gól na 2:3 a ešte poriadne zdramatizoval duel.Osemnásťročný mladík sa po zápase zachoval chlapsky, nevyhováral a priznal, že to bola jeho chyba.sypal si popol na hlavu.Rakúšania práve po tomto momente pridali a až do záverečných sekúnd bojovali o vyrovnanie.pokračoval.Fehérváry sa stal "mužom momentu" už dvakrát predtým. Zaujala najmä jeho výborná krížna prihrávka, ktorou našiel Ladislava Nagya pred gólom Tomáša Jurča na 2:1.Pri treťom góle Slovákov nahral zase Christiánovi Jarošovi.opísal situáciu.Asistencie ho potešili, ale ešte väčšiu radosť mal z trojbodového triumfu.dodal.