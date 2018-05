Fehérváryho potešila konfrontácia s jeho vzorom, Dacjukom

Na snímke Martin Fehérváry. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Kodaň 14. mája (TASR) - Slovenský hokejový obranca Martin Fehérváry verí v postup do štvrťfinále MS v Dánsku aj napriek pondelňajšej prehre s Rusmi. Tí Slovákov vyškolili najmä v prvej tretine. Mladý slovenský hokejista sa na zápas veľmi tešil, pretože sa v ňom stretol s hráčom, ktorého obdivuje.Prehra s Rusmi 0:4 vyznieva hladko, no dva góly padli do prázdnej bránky.povedal 18-ročný mladík v slovenskej obrane.Na strane Ruska sa objavilo niekoľko hráčov z NHL, Fehérváry sa však špeciálne tešil na bývalého hráča Detroitu:Najbližšie sa obaja hokejisti stretli v druhej tretine, keď si ruský kapitán chcel slovenského zadáka obhodiť v súboji jeden na jedného.uviedol Féherváry.Mladého obrancu prišiel na zápas podporiť aj jeho otec, ktorý mu po zápase dá nejaké rady:Slováci teraz musia čakať na zakopnutie Švajčiarov, aby si udržali šancu na štvrťfinále. V opačnom prípade na šampionáte skončia.uzavrel Fehérváry.