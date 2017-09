Feliciano Lopez a Marc Lopez postúpili do finále štvorhry US Open

Španielsky tenista Feliciano Lopez. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

muži - štvorhra - semifinále:



Feliciano Lopez, Marc Lopez (11-Šp.) - Bob Bryan, Mike Bryan (5-USA) 3:6, 6:3, 6:4

New York 8. septembra (TASR) - Španielski tenisti Feliciano Lopez a Marc Lopez postúpili do finále mužskej štvorhry na grandslamovom turnaji US Open. V semifinále ako jedenástky turnaja zvíťazili nad turnajovými päťkami Bobom Bryanom a Mikeom Bryanom v troch setoch 3:6, 6:3 a 6:4. V zápase o titul si zahrajú s holandsko-rumunským párom Jean-Julien Rojer, Horia Tecau, ktorý zvíťazil nad najvyššie nasadenými Henri Kontinenom z Fínska a Johnom Peersom z Austrálie v troch setoch 1:6, 7:6 (5) a 7:5.