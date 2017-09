Fenerbahce prehralo s Akhisar Belediye, vylúčený Škrtel nedohral

Martin Škrtel (vpravo), archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledok - 7. kolo:



Akhisar Belediye - Fenerbahce Istanbul 1:0

/M. Škrtel (Fenerbahce) dostal v 87. minúte ČK po druhej ŽK/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Istanbul 29. septembra (TASR) - Fenerbahce Istanbul v základnej zostave so slovenským stopérom Martinom Škrtelom prehralo v piatkovom zápase 7. kola tureckej futbalovej ligy na trávniku Akhisaru Belediye 0:1.Škrtel sa vrátil do zostavy "Feneru" po zranení slabín, pre ktoré vynechal minulotýždňové istanbulské derby s Besiktasom. V 87. minúte však musel predčasne opustiť ihrisko po tom, ako mu hlavný rozhodca ukázal druhú žltú kartu. Päť minút pred ním sa z trávnika porúčal aj jeho spoluhráč Potuk.Škrtel figuruje v nominácii trénera národného tímu Jána Kozáka na záverečné zápasy F-skupiny kvalifikácie MS 2018 proti Škótsku a Malte. V nedeľu v Šamoríne by sa mal hlásiť trénerom na reprezentačnom zraze.