Fenerbahce sa nepodarilo dotiahnuť hosťovanie Diega Costu

Na snímke vpravo Diego Costa. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Istanbul 7. septembra (TASR) - Tureckému futbalovému klubu Fenerbahce Istanbul sa nepodarilo dotiahnuť hosťovanie 28-ročného španielskeho útočníka Diega Costu.Španielsky reprezentant je síce hráčom anglickej Chelsea Londýn, ale v klube nebol od májového finále FA Cupu a nevylúčil ani právne kroky. Costa dostal na začiatku leta textovú správu od trénera Antonia Conteho, ktorý mu týmto spôsobom oznámil, že s ním už nepočíta. Španiel už dostal pokutu v hodnote niekoľkých týždenných platov, ale odmieta sa vrátiť a trénovať s rezervou. Dokonca je ochotný zotrvať celý rok v Brazílii a trénovať individuálne.Zástupcovia tureckého klubu rokovali s Chelsea, ale momentálne je málo pravdepodobné hosťovanie Costu vo Fenerbahce.uviedol manažér istanbulského celku Aykut Kocaman. Costa síce figuruje na súpiske pre Premier League, ale v menoslove pre Ligu majstrov jeho meno chýba.Španielsky futbalista tak bude takmer istotne hráčom Chelsea až do januára, potom by mohol zamieriť opäť do Atletica Madrid. Informoval portál goal.com.