Fenerbahce so Škrtelom a Stochom postúpilo do play off

Na snímke Martin Škrtel.

odvety 3. predkola EL 2017/2018:

Dinamo Minsk - AEK Larnaca 1:1 (0:0)

Góly: 47. Saroka (z 11 m) - 90.+3 Acorán, ČK: 85. Bykov (Minsk)

/prvý zápas: 0:2, do play off postúpil AEK/



Škendija Tetovo - FK Trakai 3:0 (2:0)

Góly: 42. a 88. Hasani, 29. Ibraimi, ČK: 72. Klimavičius (Trakai)

/prvý zápas: 1:2, do play off postúpil Škendija/



Odd Grenland - Dinamo Záhreb 0:0

ČK: 86. Olmo (Dinamo)

/prvý zápas 1:2, do play off postúpilo Dinamo/



FK Gabala - Panathinaikos Atény 1:2 (0:0)

Góly: 52. Moledo (vlastný) - 63. Lod, 66. Cabezas

/prvý zápas 0:1, do play off postúpil Panathinaikos/



FC Oleksandrija - Astra Giurgiu 1:0 (1:0)

Gól: 42. Zaporožan (z 11 m)

/prvý zápas 0:0, do play off postúpila Oleksandrija/



FC Videoton - Girondins Bordeaux 1:0 (1:0)

Gól: 45+5. Stopira, ČK: 69. Varga - 47. Sabaly

/prvý zápas 1:2, do play off postúpil Videoton/



Sparta Praha - CZ Belehrad 0:1 (0:1)

Gól: 19. Boakye

/M. Dúbravka a L. Štetina (Sparta) odohrali celý zápas/

/prvý zápas 0:2, do play off postúpil Belehrad/



Apollon Limassol - FC Aberdeen 2:0 (1:0)

Góly: 17. Schembri, 86. Zelay

/prvý zápas 1:2 do play off postúpil Apollon/



Zenit Petrohrad - Bnei Jehuda Tel Aviv 0:1 (0:0)

Gól: 67. Buzaglo

/prvý zápas 2:0, do play off postúpil Zenit/



Fenerbahce Istanbul - Sturm Graz 1:1 (1:0)

Góly: 32. Dirar - 66. Huspek

/M. Škrtel odohral celý zápas, M. Stoch (obaja Fenerbahce) na lavičke náhradníkov/

/prvý zápas 2:1, do play off postúpilo Fenerbahce/



CS Fola Esch - Östersunds FK 1:2 (0:0)

Góly: 53. Bensi - 59. Somi, 66. Pettersson

/P. Chrappan (Fola) odohral celý zápas/

/prvý zápas 0:1, do play off postúpil Östersunds/



Lyngby FC - FK Krasnodar 1:3 (1:2)

Góly: 28. Rygard Jenssen - 9. a 22. Pereyra, 89. Mamajev (z 11 m)

/prvý zápas 1:2, do play off postúpil Krasnodar/

Bratislava 3. augusta (TASR) - Futbalisti macedónskeho klubu Škendija Tetovo postúpili do play off Európskej ligy UEFA 2017/2018. Vo štvrtkovej odvete 3. predkola doma zdolali litovský FK Trakai 3:0 a idú ďalej, hoci pred týždňom prehrali na pôde súpera 1:2.Prekvapivú stopku v treťom predkole vystavil maďarský FC Videoton, víťazstvom 1:0 v odvete vyradil z hry Girondins Bordeaux. So súťažou sa lúči aj Sparta Praha, ktorá na Letnej prehrala s CZ Belehrad 0:1. V drese domáceho tímu odohrala celé stretnutie slovenská dvojica - brankár Martin Dúbravka a stopér Lukáš Štetina.Postup do play off si zabezpečil Fenerbahce Istanbul, v odvete remizoval so Sturmom Graz 1:1. Za istanbulský tím odohral celý zápas slovenský obranca Martin Škrtel, jeho krajan Miroslav Stoch strávil duel na lavičke náhradníkov. Ďalej naopak nejde CS Fola Esch v zostave so slovenským zadákom Petrom Chrappanom, v 3. predkole bol nad ich sily Östersunds FK (0:1 a 1:2).