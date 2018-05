Fenomenálny Big Mac oslavuje 50 rokov

Kapitalizmus v žemli

Stabilnejší ako mena

V pôvodnej ponuke na výber mnoho nebolo

BRATISLAVA 31. mája (WBN/PR) -Slováci sa s prvým Big Macom stretli v októbri 1995 v Banskej Bystrici, kde bola otvorená prvá slovenská reštaurácia. Ochutnať naozajstný burger prišlo až 3 536 nedočkavých zákazníkov, a to aj napriek tomu, že ponuka vtedy nepatrila k najlacnejším.V roku 1995 zaplatil zákazník za Big Mac 55 korún, priemerná hrubá mzda pritom dosahovala asi 7 tisíc korún. Za štvrťstoročie burger zdražel o 35 korún (dnes je jeho cena 3 eurá), priemerná mzda oproti tomu vzrástla takmer štvornásobne.Jednými z prvých, kto na Slovensku Big Mac ochutnali, boli Zoltán Vida a Anton Novotný, ktorí v deň otvorenia prvej slovenskej reštaurácie pracovali v kuchyni, dnes sú jednými z najväčších franšízantov reťazca u nás."Big Mac som prvýkrát ochutnal na dovolenke v Maďarsku a myslím, že rovnako jeho chuť vnímali aj prví zákazníci počas otvorenia v Banskej Bystrici. V jednom momente sa spoja všetky predstavy s realitou, príchuť kapitalizmu s vôňou čerstvého burgera a vy máte pocit filmového hrdinu, ktorých ste dovtedy sledovali len v zahraničných filmoch," vysvetľuje franšízant McDonald´s Zoltán Vida, dodnes prevádzkujúci reštaurácie v Nitre.Podobne si zaspomínal aj Anton Novotný, majiteľ a prevádzkar dvoch reštaurácií v Bratislave a dvoch v Trnave. „Napriek tomu, že dnes sa fast food prezentuje aj ako negatívny symbol konzumnej spoločnosti, v tom čase sme McDonald´s vnímali ako symbol slobody. Môj prvý Big Mac som ochutnal na Mariahilfer Strasse počas návštevy priateľov emigrantov, no v tom čase som ešte netušil, na ako dlho sa s jeho chuťou spojí v budúcnosti moja ďalšia profesná cesta,” dodáva s úsmevom Anton Novotný.Reťazec sa pýši tým, že svojim zákazníkom po celom svete ponúka rovnakú kvalitu aj spoľahlivý servis. Toho si všimol tiež redaktor denníka The Economist, Pam Woodal, ktorý v roku 1986 prvýkrát vytvoril takzvaný Big Mac index - jednoduchý a zábavný spôsob pre porovnanie parity kúpnej sily, čiže výkonu jednotlivých ekonomík.Parita kúpnej sily vychádza z predpokladu, že zhodné výrobky by mali v prepočte stáť vo všetkých krajinách rovnako. Veľakrát zásadné rozdiely v predajnej cene slávneho burgeru ale ukazujú na podhodnotenie alebo naopak nadhodnotenie meny. V porovnaní s USA bola cena Big Macu v januári tohto roku vyššia iba vo Švajčiarsku, Nórsku a Švédsku. V Slovenskej republike je Big Mac v porovnaní s cenami v USA o približne 31% lacnejší.K svojej štyridsiatke dostal Big Mac vlastné múzeum. To sídli v blízkosti Pittsburghu a svojich návštevníkov zoznamuje s históriou a úspechmi legendárneho burgeru. Jeho súčasťou je aj štvormetrový model Big Macu. Múzeum založil sám tvorca sendviča, Jim Delligatti, ktorý v novembri 2016 zomrel vo veku 96 rokov."Reštaurácie McDonald´s dnes nájdeme vo viac ako 120 krajinách sveta a Big Mac sa takmer vo všetkých stal neoddeliteľnou súčasťou menu. Každá krajina ale oslavuje výročie po svojom. Nám prišlo zaujímavé ukázať ľuďom, čo všetko za tých 5 dekád bolo v móde v kontraste s jednou nemeniacou sa stálicou. V spolupráci s mladými slovenskými a českými návrhármi pripravujeme kolekciu, ktorá našu ikonu prepojí s kľúčovými atribútmi práve uplynulých 5 desaťročí," hovorí Zuzana Svobodová, riaditeľka oddelenia PR a komunikácie pre Českú republiku a Slovensko spoločnosti McDonald’s.Big Mac sa do ponuky reťazca dostal až 13 rokov po otvorení prvej americkej pobočky. Prvú reštauráciu známeho reťazca otvoril potomok slovenských emigrantov Ray Kroc v roku 1955v americkom Illinois.Pôvodné menu McDonald`s bolo o poznanie chudobnejšie, než aké poznáme dnes. "Zatiaľ čo dnes nájdu zákazníci v základnej dennej ponuke celkom 14 variantov burgerov, rôzne wrapy alebo kuracie nugetky, prvé menu McDonald`s obsahovalo iba klasický hamburger, cheeseburger a hranolky. Zvyšok ponuky bol tvorený mliečnymi shakeami a nápojmi," vysvetľuje Zuzana Svobodová.Prvým burgerom, ktorý v ponuke reštaurácií McDonald`s pribudol, bol Filet-O-Fish. Plátok vyprážanej ryby v žemli sa do celonárodnej ponuky dostal v roku 1965, teda tri roky pred Big Macom. Delligatti možno mohol byť aj prvým, kto do menu franšízovej reštaurácie zasiahol, ale len vyladenie správnej chuti omáčky typickej práve pre Big Mac mu údajne trvalo až dva roky.