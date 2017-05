Ferencz: Zmätky s cenami energií by sa už nemali opakovať

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Bratislava 4. mája (TASR) - Zmätky s cenami energií, ktoré boli na Slovensku témou na prelome rokov, by sa už nemali opakovať. Uviedol to dnes pre TASR štátny tajomník Ministerstva hospodárstva (MH) SR Vojtech Ferencz po rokovaní Výboru Národnej rady (NR) SR pre hospodárske záležitosti k novele zákona o regulácii v sieťových odvetviach (ÚRSO). Novela smeruje v NR SR do druhého čítania.Na dnešnom rokovaní hospodárskeho výboru podľa jeho slov neprišlo k zásadnej zmene pôvodného vládneho návrhu, teda regulačný úrad bude mať predsedu menovaného vládou. "zdôraznil Ferencz.Hospodársky výbor dnes na svojom rokovaní zároveň neprijal opozičné pozmeňovacie návrhy k novele zákona o ÚRSO, predkladané najmä poslancom NR SR Karolom Galekom (SaS).Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti rokoval z oblasti energetiky okrem zákona o regulácii v sieťových odvetviach aj o vládnej novele zákona o energetickej hospodárnosti budov, ako aj o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica o energetickej efektívnosti.