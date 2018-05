Fergusona museli operovať, dostal krvácanie do mozgu

Na snímke uprostred bývalý tréner Manchestru Alex Ferguson. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Manchester 5. mája (TASR) - Bývalý futbalový tréner Alex Ferguson dostal krvácanie do mozgu a musel sa podrobiť operácii. Zákrok prebehol bez komplikácií, no dlhoročný úspešný kouč Manchestru United musí zostať na jednotke intenzívnej starostlivosti, aby sa jeho stav optimalizoval.cituje agentúra AP vyhlásenie klubu. Sedemdesiatšesťročný Ferguson sa s "červenými diablami" rozlúčil v roku 2013. Na Old Trafford pôsobil 26 rokov.