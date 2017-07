Fernando Torres bude aj v nasledujúcej sezóne v Atleticu Madrid

Futbalista Atletica Madrid Fernando Torres. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 6. júla (TASR) - Španielsky futbalista Fernando Torres odohrá aj nasledujúcu sezónu v Atleticu Madrid. Po uplynulom ročníku mu vypršala zmluva a špekulovalo sa o jeho odchode do Mexika alebo Číny. Rozhodol sa však zostať v materskom klube, do ktorého sa vrátil v roku 2015 po angažmánoch v FC Liverpool, FC Chelsea a AC Miláno.citovala 33-ročného útočníka agentúra DPA. Torres je v hierarchii trénera Diega Simeoneho za Antoineom Griezmannom aj Kevinom Gameirom, no zabezpečuje šírku kádra, keďže Atletico nesmie do januára registrovať nových hráčov.