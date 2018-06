Fest Anča privedie na Slovensko svetové animované filmy

Ilustračná snímka. Foto: Google Foto: Google

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. júna (TASR) – Cieľom 11. ročníka Medzinárodného festivalu animácie Fest Anča je zvýšiť povedomie o animovanom filme ako o plnohodnotnej umeleckej forme. Slovenský multimediálny festival pre dospelých divákov sa bude konať v Žiline od 28. júna do 1. júla. Na tlačovej konferencii v Bratislave to uviedla PR manažérka festivalu Mária Hejtmánková.Hlavný program festivalu zahŕňa medzinárodnú súťaž animovaných filmov, do ktorej sa tento rok zapojilo viac ako 1600 snímok.povedal Maroš Brojo, programový riaditeľ festivalu. Okrem súťaže Fest Anča ponúka prednášky, workshopy, výstavy, koncerty alebo premietania pre deti.dodal Brojo. Ushev za svoju prácu inšpirovanú ruským konštruktivizmom a propagandou získal viac ako 150 ocenení. O procese svojej tvorby bude na festivale prednášať aj japonský režisér Koji Yamamura, ktorý bol v roku 2003 nominovaný na Oscara.Témou 11. ročníka festivalu je propaganda v animovanom filme, v rámci čoho sa premietnu desiatky krátkych a dlhometrážnych animovaných diel z celého sveta. Cieľom je ukázať, ako fungujú svetové animované filmy v rámci ich propagandistických možností a akým spôsobom sa snažia prihovárať publiku, ktorému sú určené.vysvetlila dramaturgička festivalu Ivana Sujová.Sekcie zahŕňajú dve svetové vojny a studenú vojnu, keď mala propaganda rozkvet, ale aj súčasnú politickú scénu, Európsku úniu a brexit. Súčasťou festivalu je aj podujatie Game Days zamerané na podporu videoherného priemyslu a iniciovanie spolupráce medzi štúdiami a animátormi.Fest Anča sa každoročné koná v Žiline v kultúrnom centre Stanica Žilina-Záriečie, v Novej synagóge a ďalších kultúrnych priestoroch mesta. Využíva ich neformálne prostredie, čím presahuje zaužívaný koncept filmového festivalu. Zmyslom festivalu je prispievať k budovaniu slovenského filmového a videoherného priemyslu v oblasti animácie, združovať animátorskú komunitu.