Festival českého divadla v Štúdiu L+S sa začína 6. novembra

Pozvánka na festival. Foto: Facebook Štúdio L+S Foto: Facebook Štúdio L+S

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. októbra (TASR) - Festival českého divadla, s ktorým je pravidelne spájaná jeseň v Štúdiu L+S v Bratislave, odštartuje tento rok 6. novembra. Pôjde o jeho 24. ročník a stalo sa už tradíciou, že ho otvára Divadlo Járy Cimrmana. Úvodný večer bude sprevádzať aj vernisáž českého výtvarníka Jiřího Slívu, ktorý je známy svojím kresleným humorom a grafikou.Celkovo sa do 22. novembra predstaví na doskách bratislavského divadla šesť českých divadelných scén s celou plejádou hercov, akými sú Zdeněk Svěrák, Petr Štěpánek, Zlata Adamovská, Simona Stašová, Michal Dlouhý, Jakub a David Prachařovci, ale aj Bolek a Vladimír Polívkovci.Divadlo Járy Cimrmana na čele so Svěrákom príde tentoraz do Bratislavy s hrou Lijavec – hra s naozajstným dažďom. Niet asi diváka, ktorý by z tohto predstavenia neodchádzal bez dobrej nálady. Pre každoročný veľký záujem budú teda Cimrmanovci opäť hrať dva razy - 6. aj 7. novembra.Milostný príbeh aj strhujúca rodinná dráma. Také je predstavenie Divadla Ungelt s názvom Vzpomínky zústanou v hlavnej úlohe so Zlatou Adamovskou, na ktorú sa slovenskí diváci môžu tešiť 8. novembra. Mladá úspešná žena sa zamiluje do muža staršieho o viac ako 20 rokov. Chcú sa zobrať, ale narazia na problém - odpor jej matky, ktorej vadí nielen vekový rozdiel. Okrem Adamovskej si v hre zahrajú herecké esá ako Petr Štěpánek, Lucie Štěpánková a Vilém Udatný.Výnimočným hereckým koncertom otca a syna Prachařovcov bude hra divadla La Fabrika s názvom Život s krajtou. Hra o súžití bezvýznamného parížskeho úradníčka s pytónom je síce zarámovaná do humorných situácií, trpko však rozpráva o hlbokej osamelosti človeka uprostred veľkomesta. David Prachař ako režisér si k spolupráci prizval syna Jakuba a Pavla Fajta, takže divák sa 9. novembra môže okrem slova tešiť aj na dobrú hudbu a rytmus.Priviezť predstavenie so skvelou českou herečkou Simonou Stašovou vyzeralo posledné roky nemožné. Ale podarilo sa. Festival českého divadla s ňou v hlavnej úlohe uvedie 12. novembra slávnu hru Tennessee Williamsa Sklenený zverinec, ktorá má autorove silné autobiografické prvky. S humorom a dojatím, ale aj tou najväčšou úprimnosťou opisuje život opustenej matky Amandy, ktorá svojou láskou a túžbou urobiť svoje deti čo najšťastnejšie narobí v rodine veľkú paseku. Rodinná tragikomédia, ktorá je zrkadlom našich smiešnych rodinných kotrmelcov. Z lásky sa totiž robia tie najkrajšie i najhoršie veci.Pražské Švandovo divadlo zavíta do Bratislavy s komédiou o riaditeľovi, ktorého nikdy nikto nevidel – Kdo je tady ředitel? Divadelná adaptácia známej filmovej komédie Larsa von Triera, ktorý patrí k najvýraznejším filmovým tvorcom dneška, je na programe 13. novembra. Rayn (Michal Dlouhý) je riaditeľom a zároveň majiteľom firmy, čo však pred svojimi kolegami tají a už niekoľko rokov sa vydáva za obyčajného radového zamestnanca. Problém nastane, keď chce firmu predať...Otec a syn Polívkovci spoločne účinkujú v hre Šašek a syn. Životom prežitý kráľ šašov je poverený prevýchovou mladého šľachtica na šaša. Nováčik je pod jeho vedením – a za asistencie jeho kumpánov – podrobený lekciám, pri ktorých postupne nachádza svoje šašovské ja. Postupne prídu k rituálu, pri ktorom sa zrodí nový šašo.TASR informovala PR manažérka festival Zuzana Čižmáriková.