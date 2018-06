Festival Colours of Ostrava ponúka bohatý hudobný program

Z festivalu Colours of Ostrava. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. júna (TASR) - Prípravy na medzinárodný hudobný festival Colours of Ostrava vrcholia. K hlavným hviezdam tohtoročného festivalu od 18. do 21. júla v industriálnom areáli ostravských Dolních Vítkovic patria N.E.R.D., Kygo, Jessie J, London Grammar, Grace Jones, Joss Stone, George Ezra, Paul Kalkbrenner, Cigarettes After Sex, Kaleo, Future Islands, Ziggy Marley, Aurora, Calexico, GusGus, Jon Hopkins, Beth Ditto, Seasick Steve, Mura Masa, Nathaniel Rateliff & The Night Sweats, HVOB, Algiers alebo Jacob Banks.Celkovo vystúpi 80 zahraničných a 61 českých a slovenských kapiel a hudobníkov viacerých žánrov - od elektroniky, cez world music, rock, pop, soul až po jazz. Zahraniční interpreti prídu z 35 krajín celého sveta od Austrálie a Nového Zálandu až po Kanadu. Hudobné vystúpenia nájdu návštevníci na divokej a energickej Drive stage by MINI, na Fresh stage určenej najzaujímavejším zahraničným projektom, ktoré organizátori videli na showcase prehliadkach. Čakajú ich aj komornejší Cylinders Gong stage, tanečný Electronic stage, alternatívny Full Moon stage alebo REC.busking stage určený pre amatérskych hudobníkov. K najzaujímavejším českým menám patrí špeciálne predstavenie Mše / MASS Leonarda Bernsteina s Vojtěchom Dykom v hlavnej úlohe s takmer 100 účinkujúcimi alebo česká premiéra scénického koncertu Amerika Kafka Bandu.Program ponúkne okrem hudby taktiež divadlá, medzi nimi Jaroslav Dušek - Čtyři dohody, Cirk La Putyka, Divadlo Bolka Polívky alebo VOSTO5, workshopy, filmy alebo výtvarné aktivity. Nebudú chýbať Scéna Českej televízie a Design zóna s umeleckou tvorbou z oblasti dizajnu, módy a výtvarného umenia. Celkovo sa môžu návštevníci Colours of Ostrava tešiť na viac ako 350 programových bodov na 21 otvorených a krytých scénach.K hlavným organizačným novinkám a zlepšeniam patrí pre väčšie pohodlie návštevníkov dvakrát širšia brána, kde budú naviac hrať buskingové kapely a k dispozícii bude aj sociálne zariadenie. Pribudla možnosť výmeny vstupenky za festivalovú pásku na ruku v dobe pred akciou nielen v Ostrave, ale aj v Prahe a Brne, posilnenie nočných spojov MHD oproti roku 2017, nočná doprava autobusmi Residimo z areálu do miest na severnej Morave a výnimočné nočné vlaky zo stanice Ostrava-střed. Nechýba väčšie festivalové parkovisko, ktoré bude tento rok umiestnené pri Ostrava Aréne, možnosť ubytovania v luxusných stanoch Chill Village neďaleko festivalového areálu, pridané vlaky Českých dráh z Prahy do Ostravy a späť či nová mobilná aplikácia.Zaujímavé novinky pripravuje taktiež projekt Colours bez bariér, ktorý už osem rokov zaisťuje návštevníkom so zdravotným znevýhodnením nadštandardný servis, aby si mohli bez prekážok užívať festival. Tento rok ponúkne zaujímavé služby aj ľudom so zrakovým a sluchovým postihnutím. Medzi novinky patrí napríklad praktická príručka v Braillovom písme, hmatový plán areálu či špeciálny prenosný 3D model auly Gong pre nevidiacich. Na fóre Meltingpot vystúpi popredná tlmočníčka do znakového jazyka Amber Galloway Gallego, ktorá bude tlmočiť časť koncertov Kensington, Jessie J a Joss Stone. Celý koncert Gipsy.cz bude tlmočiť skupina Hands Dance a tlmočené budú taktiež vybrané prednášky Meltingpot.TASR informoval PR manažér Zdenko Hanout.