Festival Divadelný Spiš prinesie divákom sedem inscenácií

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Adriána Antošková Ilustračná snímka. Foto: TASR/Adriána Antošková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Spišská Nová Ves 17. októbra (TASR) – Sedem dní bude od štvrtka 19. októbra hostiť Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi festival komorných inscenácií slovenských profesionálnych divadiel. Program v poradí 9. ročníka Divadelného Spiša potrvá do 25. októbra. „Náš festival sa každoročne teší mimoriadnemu diváckemu záujmu, tento rok sa môžu návštevníci tešiť na sedem inscenácií,“ informovala dramaturgička Spišského divadla Ivana Brošková.Vo štvrtok o 19. hodine otvorí festival na hlavnej scéne inscenácia Bengta Ahlforsa Iluzionisti z Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. V hlavnej úlohe sa predstaví stálica zvolenského divadla Vladimír Rohoň. „Herci zo Slovenského divadla Vertigo z Budapešti odohrajú predstavenie Adriany Krúpovej Zoznamka, a to v piatok 20. októbra. Hostia z Maďarska si pripravili pre divákov vtipnú komédiu plnú humoru a vydarených piesní,“ doplnila Brošková s tým, že v sobotu 21. októbra Slovenské komorné divadlo Martin poteší diváka svojím predstavením od N. V. Gogoľa Hráči.Štátne divadlo Košice predstaví inscenáciu írskej autorky Elaine Murphy Moje baby, a to v nedeľu 22. októbra. „Tri skvelé herečky - Alena Ďuránová, Dana Košická a Ľuba Blaškovičová - v slovenskej premiére najlepšej írskej komédie na javisku Spišského divadla nám porozprávajú príbeh o tom, aké ťažké je byť zodpovednou matkou, ako sa naučiť žiť so svojou samotou a aké prospešné môžu byť hodiny salsy,“ priblížila Brošková. V pondelok 23. októbra si diváci môžu prísť pozrieť komédiu s pesničkami s názvom Panikári, ktorú napísal fínsky režisér a dramatik Mika Myllyaho.„Diváci budú mať zároveň jedinečnú príležitosť vidieť u nás v divadle najznámejšiu komédiu talianskeho dramatika Carla Goldoniho Sluha dvoch pánov. V hlavnej úlohe sa predstaví Peter Trník. Túto skvelú hru naštudovalo Divadlo Jána Palárika v Trnave,“ upozornila Brošková. Festival uzatvorí o týždeň v stredu inscenácia Spišského divadla od francúzskeho autora Georgesa Feydeaua Dámsky krajčír v réžii Ľubomíra Vajdičku.Festival finančne podporil Košický samosprávny kraj