Festival Donauinselfest vo Viedni prilákal v piatok 800.000 ľudí

Viedeň 24. júna (TASR) - Úvodný deň 34. ročníka hudobného festivalu Donauinselfest na Dunajskom ostrove vo Viedni prilákal v piatok 800.000 hudobných nadšencov. Informovali o tom dnes verejnoprávny rakúsky rozhlas ORF a tlačová agentúra APA s tým, že k väčším incidentom v dejisku festivalovej prehliadky nedošlo.Mimoriadne horúce počasie a dusno si vyžiadalo v priebehu piatka 249 zásahov prítomných 200 zdravotníkov a piatich lekárov, 54 ľudí museli previezť do nemocnice. K ťažkým alebo život ohrozujúcim zraneniam však nedošlo.Hlavnými ťahákmi bohatého koncertného programu na desiatke scén boli v prvý večer trojdňovej prehliadky vystúpenia speváčky Amy McDonaldovej, nemeckého rapera s umeleckým menom Cro a jeho krajanov z formácie Moop Mama.Dnes sa návštevníci festivalu môžu tešiť na vystúpenia formácií Mando Diao a Barcelona Gipsy balKan Orchestra, ale aj Michaela Boltona či na mimoriadne očakávaný koncert venovaný zosnulému rakúskemu hitmakerovi Falcovi. Na ňom by mali vystúpiť okrem iného aj talianska speváčka Gianna Nannini a nemecká hiphopová formácia Fettes Brot, a to interpretujúc Falcove songy.Dejisko festivalu by mal dnes navštíviť spolkový kancelár Christian Kern.V nedeľu by sa o vrcholy festivalového programu mali postarať Austrálčan známy pod umeleckým menom Dub FX, hostia z Nemecka - rocková formácia Sporfreunde Stiller a na záver domáca hviezda Rainhard Fendrich.Organizátori podujatia už v piatok varovali pred horúčavami a upozornili návštevníkov na nutnosť dodržiavania pitného režimu. V dejisku je množstvo stánkov ponúkajúcich nealkoholické nápoje. Podobne dôležitá je aj ochrana hlavy pred slnečnými lúčmi a využitie opaľovacích krémov. Pred skákaním do vôd Dunaja však organizátori návštevníkov festivalu výslovne varovali v súvislosti so silným prúdením na viedenskom úseku európskeho veľtoku.Na bezpečnosť umelcov i návštevníkov festivalu dohliada asi 600 ľudí. Organizátori aktualizovali bezpečnostnú koncepciu s ohľadom na najnovšie teroristické útoky a prejavy extrémizmu na starom kontinente.