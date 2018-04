Festival duchov a strašidiel v Bojniciach odhaľuje démonov v nás

Strašidelný sprievod pri príležitosti 25. Medzinárodného festivalu duchov a strašidiel v Bojniciach. Foto: TASR Alexandra Moštková Foto: TASR Alexandra Moštková

Bojnice 27. apríla (TASR) - Myšlienka, že sa v každom človeku skrýva démon, sprevádza jubilejný 25. ročník Medzinárodného festivalu duchov a strašidiel (MFDaS) v Bojniciach. Podujatie, tento rok s podtitulom Vládca času, prináša na Bojnický zámok dávku strachu a drámy vo vybraných termínoch od piatka do skoro polovice mája.povedal pre TASR režisér festivalu Michal Récky.Návštevníkov za múrmi zámku čakajú Matúš Čák Trenčiansky, Anna Rosina Listhiusová či ďalší Thurzovci. Príbeh o nich im rozpovie niekoľko desiatok účinkujúcich, a to i profesionálnych hercov. V deji nechýba okrem napätia i vtip, ten však nie je prvoplánový, divákov má zabaviť v inotajoch s dávkou sarkazmu a irónie. Návštevníkov zámkom sprevádza i strach.dodal Récky.Podujatie sa uskutoční v priestoroch Bojnického zámku v termínoch od piatka do 1. mája, 4. a 5. mája, 7. a 8. mája a od 11. do 13. mája.Aktuálny ročník festivalu, ktorého história sa začala písať v roku 1994, má byť posledným v terajšej podobe. Riaditeľ Slovenského národného múzea (SNM)- Múzea Bojnice Ján Papco už skôr avizoval, že strašidlá budú návštevníci stretávať, kedykoľvek prídu do Bojníc.