Festival Grape hlási rekordný počet zahraničných interpretov

Na snímke hlavné pódium festivalu Grape počas koncertu speváčky Jany Kirschner na 7. ročníku festivalu Grape v Piešťanoch 13. augusta 2016. Foto: TASR/Martin Palkovič Na snímke hlavné pódium festivalu Grape počas koncertu speváčky Jany Kirschner na 7. ročníku festivalu Grape v Piešťanoch 13. augusta 2016. Foto: TASR/Martin Palkovič

Bratislava 15. júna (TASR) - Piešťanské letisko bude od 11. do 12. augusta dejiskom ôsmeho ročníka festivalu Grape, na ktorom sa predstaví 80 interpretov, z toho rekordných 19 bude zo zahraničia. Headlinermi sú britskí Two Door Cinema Club, Tom Odell, Metronomy, nemecký projekt Moderat, príde aj nórska speváčka Aurora, americkí Cigarettes After Sex, Little Huricane a Zola Jesus. V programe dvoch festivalových dní figurujú i The Naked And Famous z Nového Zélandu, austrálska skupina The Temper Trap a Dirtyphonics z Francúzska. "Sú to všetko veľké mená, sme veľmi radi, že sa ich podarilo dotiahnuť na Slovensko. Tento rok máme najviac kapiel, je to najsilnejší aj najdrahší line-up, aký sme kedy mali," uviedol pre TASR Ján Trstenský, jeden z hlavných organizátorov festivalu, na ktorom českú hudobnú scénu zastúpi so špeciálnym hip-hopovým koncertom Vladimir 518.Aktuálny Grape, ktorý ponúkne koncerty na piatich veľkých pódiách (hlavný open-air stage + štyri stany), sa môže pochváliť aj rekordným predpredajom vstupeniek. Ten spustili vlani v decembri a za prvý deň sa predalo 6000 lístkov, pričom kapacita letiska je 20.000 návštevníkov. "Posledné dva roky sme boli vypredaní a tento rok to vyzerá, že vypredáme znova," doplnil s tým, že organizátori nemienia kapacitu navyšovať, chcú udržať Grape v kategórii úspešných malých európskych festivalov.Z domácich interpretov vystúpia v Piešťanoch na letisku Billy Barman, Korben Dallas, Bez Ladu a skladu, Katarzia, Fallgrapp, Puding Pani Elvisovej, Malalata, Saténové Ruky, Bulp, Talkshow a mnohí ďalší. Festival s cieľovkou od 18 do 30 rokov však nebude len o hudbe, návštevníkov láka na viacero zážitkov. Súčasťou programu je stand-up comedy, vedomostný kvíz, workshopy, na ktorých sa záujemcovia môžu naučiť napríklad písať blogy a fotografovať. K dispozícii bude športová zóna posilnená o pumtrack. Pripravená bude gastro zóna či letný urban market. "Dávame si záležať na jedle a občerstvení, opäť budeme spolupracovať so známymi reštauráciami. Nerobíme iba s klasickými stánkarmi, snažíme sa na festivale doviezť reštaurácie, aby tam bolo kvalitné jedlo," dodal Trstenský ku gastro zóne, v ktorej nebude chýbať vegánska, vegetariánska či ázijská kuchyňa.Novinkou má byť tribúna, ktorú postavia vedľa hlavného pódia, aby si diváci pri sledovaní koncertov mohli aj sadnúť. Novou ohlásenou atrakciou je ruské kolo, takže si návštevníci budú môcť pozrieť areál aj z výšky. Ďalšou špecialitou na Grape, ktorá je na festivaloch v zahraničí bežnou záležitosťou, sú rozdelené záchody na mužské a ženské. V stanových mestečkách budú ako vlani k dispozícii dvojmiestne a päťmiestne party stany.