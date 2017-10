Festival hereckých osobností ponúkne päť inscenácií

Herečka Anna Šišková Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 25. októbra (TASR) – Festival Herecké osobnosti 2017 Bratislava – Praha organizuje v bratislavskej Starej tržnici pražské Studio Dva od 29. októbra do 3. novembra.V priebehu šiestich dní uvedie päť inscenácií, sú nimi 4 sestry, Poprask na lagúne, Sex pro pokročilé, Vzhůru do divočiny a O lásce. V jednotlivých inscenáciách sa predstavia také osobnosti, ako Ivana Chýlková, Eva Holubová, Jana Krausová, Anna Šišková, Karel Roden a ďalší umelci.Prvou inscenáciou festivalu 29. a 30. októbra bude komédia Patrika Hartla 4 sestry, hra o móde, diéte, túžbe po láske, milostných dobrodružstvách, chlipnom včelárovi a prekvapení v komposte. Účinkujú Berenika Kohoutová, Jana Stryková, Ivana Chýlková, Anna Šišková a Roman Štabrňák.Poprask na lagúne, klasická komédia zo slnečného Talianska o tom, či sa podarí snaživému súdnemu úradníkovi zrovnať večné spory medzi rozhádanými mileneckými pármi, je na programe 31. októbra. V jednotlivých postavách sa predstavia Jiří Ployhar, Jana Krausová, Michal Slaný, Bohumil Klepl, Eva Holubová, Kryštof Hádek.V tretej festivalovej inscenácii s názvom Sex pro pokročilé sa 1. novembra predstavia Jana Krausová a Karel Roden. Hra odpovie na otázku, ako získať návod na oživenie dlhodobého manželstva.Inscenácia Vzhůru do divočiny je na programe 2. novembra. Účinkujú Jana Krausová, Karel Roden a Darina Abrahámová. Príbeh manželov Alice a Jindřicha z komédie Sex pro pokročilé pokračuje. Tentoraz sa však zo štýlovej hotelovej izby presúvajú do prírody.Záver festivalu bude 3. novembra patriť inscenácii O lásce. Strhujúci duel Jany Krausovej a Karla Rodena vo francúzskej komédii komorného charakteru s ľahko drastickým humorom sleduje pár stredného veku, ktorý vo svojom prepychovom byte preberá najrôznejšie traumy dlhoročného manželského vzťahu.TASR informovala PR manažérka festivalu Ivana Hudecová.