Festival Hory a mesto sa venuje aj environmentálnej problematike

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Martin 24. októbra (TASR) – Filmy známych tvorcov Pavla Barabáša, Miroslava Peťa a Erika Baláža či prezentácia o extrémnom skalnom horolezectve a veľkých stenách predstavuje trojdňový medzinárodný festival horského filmu a dobrodružstva Hory a mesto Martin, ktorý sa v Turci koná prvýkrát.Nové filmy si na festivale s 18-ročnou tradíciou vždy so záujmom pozrie aj filmár Pavol Barabáš.zdôraznil Barabáš.Podľa riaditeľa festivalu Jozefa Krištoffyho pripravili okrem vystúpení zaujímavých hostí aj prienik do environmentálnej problematiky.povedal riaditeľ festivalu.Súčasťou sprievodného programu festivalu budú v stredu (25.10.) prezentácie programov nadnárodnej spolupráce, ktorých národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR. Programy nadnárodnej spolupráce Stredná Európa 2014 - 2020, ako aj Dunajský nadnárodný program 2014 - 2020 ponúkajú veľa možností, ako zlepšiť život občanov v strednej Európe či krajinách, ktoré spája rieka Dunaj. Výška financií určených na projekty v oboch programoch pre všetky členské krajiny je 520 miliónov eur.podotkol riaditeľ odboru programov nadnárodnej spolupráce Úradu vlády SR Michal Blaško.Doplnil, že na základe doposiaľ vyhlásených výziev sa v Slovenskej republike do realizácie rôznych projektov zapojilo v oboch programoch 99 subjektov.dodal Blaško.