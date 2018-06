Festival hudby a umenia v USA prerušila streľba gangov

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenton 18. júna (TASR) - Úrady takmer predčasne ukončili festival umenia a hudby v americkom štáte New Jersey kvôli viacerým bitkám a streľbe, uviedla v pondelok agentúra AP.Jeden podozrivý v nedeľu ráno prišiel o život a ďalší 22 ľudia, vrátane dvoch podozrivých, utŕžili zranenia.Približne tisíc návštevníkov prišlo na festival Art All Night Trenton, ktorý predvádza hosťom miestnu kuchyňu, umenie, hudbu a filmy.Prokurátor Angelo Onofri informoval, že priamo na festivale ako i v jeho okolí prepukli viaceré bitky, v dôsledku ktorých polícia nariadila organizátorom akciu zastaviť.Úrady sa domnievajú, že konflikt prepukol medzi viacerými miestnymi gangami, ktorých členovia začali na seba strieľať a polícia opätovala paľbu.Jeden podozrivý, 33-ročný Tahaij Wells, streľbu neprežil. Ďalší dvaja podozriví skončili v nemocnici so zraneniami.