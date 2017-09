Festival Inter nos zoznámi Žilinčanov s odlišnosťou

Na snímke knihu čítajú zrakovo postihnutí žiaci, ilustračné foto ilustračné foto Foto: Milan Kapusta

Žilina 7. septembra (TASR) – Na treťom ročníku medzinárodného festivalu Inter nos – Medzi nami by sa dnes na Mariánskom námestí v Žiline mali ľudia zoznámiť s odlišnosťou, prestať sa jej báť a porozumieť, že je vzájomne prospešná. Počas otvorenia festivalu to pre TASR povedala predsedníčka Správnej rady Nadácie Krajina harmónie v Žiline Soňa Holúbková.Festival je podľa nej pre obyvateľov všetkých vekových kategórií.uviedla Holúbková.Doplnila, že v rámci festivalu vystúpi aj veľká medzinárodná skupina mladých ľudí z celej Európy, ktorí počas troch dní pripravovali prezentáciu pre Žilinu.podotkla predsedníčka Správnej rady Nadácie Krajina harmónie.Na námestí v centre Žiliny ponúka festival mestské hry, súťaže, tvorivé dielne a na záver koncerty hudobných skupín, tanec a diskotéku.dodala Holúbková.Festival nadviazal na štvrťstoročie medzinárodného festivalu tvorivosti a fantázie Jašidielňa, ktorý sa do roku 2014 konal v Žiline a bol zameraný hlavne na ľudí s mentálnym postihnutím.