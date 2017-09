Festival komunitnej hudby predstaví kultúrne aktivity v Prešove

Prešov - ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Prešov 4. septembra (TASR) – Prešovský EkoPark Holá hora poskytne svoje priestory na prezentáciu domácich zariadení poskytujúcich sociálne služby a vystúpenia hudobných zoskupení. Dvojdňové podujatie nazvané Festival komunitnej hudby sa bude konať v termíne 21. – 22. septembra. Organizuje ho Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku so sídlom v Prešove (AVSP) v spolupráci s Inštitútom edukológie a sociálnej práce Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a prešovskou radnicou. Pôjde o podujatie, ktoré sa v tejto kombinácii - hudba a sociálna sféra - na území mesta ešte nikdy nekonalo. Informovala o tom predsedníčka AVSP Beáta Balogová.uviedla Balogová. V programe sa predstaví deväť amatérskych a päť poloprofesionálnych hudobných skupín. Medzi nimi aj Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša, Folklórny súbor Torysa, Vocals, Brillant. Pôjde o nultý ročník, z ktorého by postupne mohol vzniknúť stály festival s možnosťou rozšírenia o aktivity, povedala Balogová.Primátorka Prešova Andrea Turčanová doplnila, že mesto prevzalo záštitu nad festivalom, poskytne priestory EkoParku, ktoré patrí do jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a prispeje aj finančne. ABC Centrum voľného času zabezpečí ozvučenie areálu.uviedla Turčanová.Balogová doplnila, že zámerom organizátorov je obohatiť hudobnú produkciu o Jesenný sociálny trh, na ktorom sa verejnosti prezentuje 15 zariadení. Svoju činnosť predstavia mimovládne organizácie, občianske združenia a neziskové organizácie pôsobiace v oblasti sociálnej práce na území mesta. Jesenný sociálny trh navyše vytvorí priestor predstaviť verejnosti sociálne služby, aby získali lepší prehľad o možnostiach ich využitia v rôznych životných situáciách.Počas dvoch dní sú naplánované aj odborné workshopy prístupné verejnosti, kde priblížia metódy sociálnej práce ako muzikoterapiu, biblioterapiu či tréning sociálnych zručností.