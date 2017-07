Festival Masters of Rock: Poliak ohrozoval ľudí plynovou pištoľou

Na ilustračnej foto plynová pištoľ. Foto: TASR - KR PZ v Nitre Foto: TASR - KR PZ v Nitre

Zlín 17. júla (TASR) - Občanovi Poľska (44), ktorý v piatok ohrozoval plynovou pištoľou návštevníkov hudobného festivalu Masters of Rock vo Vizoviciach, vymeral dnes Okresný súd v Zlíne desaťmesačný trest väzenia s podmienečným odkladom na dva roky. Súčasne rozhodol o zhabaní inkriminovanej zbrane, informovali tamojšie médiá.Podnapitý Poliak, ktorý ohrozoval hudobných fanúšikov pri stanovom mestečku, skončil v policajnej cele predbežného zadržania a prišiel tak o festivalové dianie.Organizátori zdôraznili, že vzhľadom na komplexnosť osobných kontrol návštevníkov festivalu, by sa Poliak do samotného dejiska koncertov nedostal.Na 15. ročníku festivalu Masters of Rock vystúpili okrem iných švédska heavymetalová skupina Sabaton, brazílska metalová formácia Sepultura, britská skupina Saxon, ako aj nemecké kapely Kreator či Edguy.