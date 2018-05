Festival Milujem svoje mesto aktívne podporí vyše 3000 dobrovoľníkov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Ján Siman Foto: TASR/Ján Siman

Prešov 21. mája (TASR) – V Prešove sa v pondelok zapojilo do čistenia a skrášľovania mesta okolo 1300 dobrovoľníkov v rámci festivalu Milujem svoje mesto. Podujatie bude trvať do piatku 25. mája. Na dobrovoľníckej činnosti v prospech mesta sa v priebehu týždňa vystrieda viac ako 3000 dobrovoľníkov z radov študentov, skautov a neziskových organizácií. Informoval o tom tlačový referent mesta Milan Grejták.Vlani sa do nultého ročníka festivalu dobrovoľníckej činnosti zapojilo takmer 1500 mladých ľudí. V tomto roku dvojnásobný počet zaregistrovaných ľudí ochotných bezplatne pracovať v prospech mesta dáva priestor na vykonanie ešte väčšieho množstva práce. Organizátori pripravili harmonogram činností. Prvý deň mali Prešovčania možnosť vidieť dobrovoľníkov v centre mesta, kde čistili okolie stromov pod ozdobnými mrežami od ohorkov a buriny. Upratovali aj lokality smerom do Hanisky a v okolí amfiteátra.Druhý deň budú čistiť schody a plot na Duklianskej a Veselej ulici. Ďalšia skupina sa postará o relaxačnú lokalitu smerom na Cemjatu a Kvašnú vodu.Dobrovoľníkov v ďalších dňoch čaká aj maľovanie zábradlia, prekopávanie detských pieskovísk, čistenie rigolov od nánosov a buriny. Postarajú sa o čisté prostredie v okolí letného kúpaliska, lanového centra a Kostola Kráľovnej pokoja, tiež v Parku matiek a na cyklistickom chodníku na Sídlisku III. Vyčistia aj okolie vodárenskej veže a pred vstupom na cintorín.Ochotní mladí ľudia budú natierať lavičky, čistiť vnútro odpadkových košov smerom na Kalváriu a vysadia stromčeky na uliciach Sekčovskej, Višňovej a Laca Novomestského. V starom meste vyzbierajú odpadky a odstránia burinu na Františkánskom námestí, okolo Divadla Jonáša Záborského i pri zastávkach MHD.Stredoškoláci budú pracovať v prospech mesta v týždni, kedy ich starší spolužiaci maturujú a školy im vytvárajú náhradný program. Organizátori chcú ukázať, že v mladá generácia chce budovať pozitívny vzťah k svojmu mestu, a že pri správnej motivácii dokáže vytvárať aj nezištné hodnoty.pripomenula Iveta Birošová minuloročné skúsenosti z brigádovania so svojimi žiakmi.Grejták uviedol, že v minulom roku dobrovoľníci počas šiestich dní vytvorili svojou prácou hodnotu vo výške 19.000 eur.