Festival na Červenom Kameni predstaví prácu aj zábavu v stredoveku

Bratislava/Červený Kameň 1. júla (TASR) – Premenu kusu dreva na misku, nahrubo opracovanej kože na brašnu, roztopeného včelieho vosku na sviečku či hliny na keramiku môžu na vlastné oči vidieť návštevníci štvrtého ročníka Festivalu zabudnutých remesiel dnes a v nedeľu (2.7.) na hrade Červený Kameň. Za kúpené výrobky a občerstvenie zaplatia stredovekými mincami. Po prvý raz nebudú musieť dejisko konania počas noci opustiť, zo soboty na nedeľu môžu prespať vo vlastných stanoch v stanovom mestečku.priblížil Vladimír Heger z Občianskeho združenia Schatmansdorf Častá, ktoré podujatie organizuje spolu so Slovenským národným múzeom – Múzeom hradu Červený Kameň.Podľa organizátorov festival predstaví rôznorodé spektrum stredovekých remesiel, pričom remeselníci budú výrobky zhotovovať podľa originálnych stredovekých výrobných postupov a techník spracovania materiálu. Ak návštevníkov niektoré z remesiel upúta, môžu si ho sami vyskúšať, rovnako ako iné stredoveké atrakcie.predstavil Heger ďalšie súčasti festivalového programu. Chýbať podľa organizátorov nebudú ani ochutnávky stredovekej kuchyne, ukážky dobových kostýmov, šermu, verbovačky, možnosť návštevy dobového vojenského tábora či prehliadky sedliackeho dvora.Možnosť ocitnúť sanávštevníkom ponúknu workshopy venované dobovému vareniu, tancu, hudbe, vojenstvu a ďalším oblastiam života. Autentickú stredovekú atmosféru dotvoria aj ukážky stredovekej hudby v podaní skupiny Ginevra či hudobných zoskupení Musicantica Slovaca a Medieval Boys. Noc na hrade ozvláštnia vystúpenia žonglérov a kaukliarov.Kompletný program festivalu, ktorý potrvá do nedele do 18.00 h, nájdu záujemcovia na webovej stránke www.remeselnyfestival.sk.