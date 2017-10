Festival Old's Cool Bratislava má pomôcť prepájaniu generácií

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 3. októbra (TASR) – Že o senioroch netreba uvažovať ako o dôchodcoch, ktorí sú pasívni a nemajú čo ponúknuť spoločnosti, iba od nej berú. Ale aj poukázať na potrebu a prínosy medzigeneračnej výmeny, teda vzájomnej spolupráce medzi mladšou a staršou generáciou. Aj to sú ciele prvého slovenského medzigeneračného festivalu Old's Cool Bratislava. Konať sa bude 13. a 14. októbra.uviedla pre TASR Tatiana Sedláková z občianskej organizácie Zrejme.Organizátori sú totiž presvedčení, že je v poriadku, ak sa konajú senior festy pre staršiu generáciu a že mladí majú svoje kultúrne centrá.skonštatovala Sedláková. Festivalom chcú zároveň zdôrazniť, že služby pre seniorov by mali byť organizované komunitne, teda v tých vzťahoch, na ktoré sú zvyknuté a majú ich radi.Festival je preto medzigeneračný, teda určený pre mladých i starších ľudí. Samotnému dvojdňovému podujatiu predchádza aktuálna výstava výtvarníčky Moniky Pascoe Mikyškovej na Hviezdoslavovom námestí s názvom Lásky. Projektom zachytáva príbehy prvých lások starších ľudí, od sedemdesiat po takmer sto rokov. Samotný program festivalu bude v piatok a sobotu 13. a 14. októbra v priestoroch Satori Stage na Mickiewiczovej ulici a v Berlinke pri Slovenskej národnej galérii.Pripravené sú viaceré diskusie, napr. Ako sme pripravení na starnutie?, prednášky či workshopy, napr. pletenia ponožiek, ale aj komentovaná prehliadka funkcionalistického domu Avion pri Blumentáli. Chýbať nebude tandemové pečenie, kde mladší z dvojice prinesie ingrediencie a starší dodá recept a isté know how. Žiaci zo Základnej školy Karloveská zmapovali príbehy pamätníkov, návštevníci sa tiež môžu tešiť na herečku Emíliu Vášáryovú a premietanie filmu Eva Nova či na rôzne koncerty. Počas nich sa spojí česká umelkyňa Never Sol s pražským seniorským zborom a predstaví sa speváčka a klaviristka Katarína Máliková, ktorá tvorí originálne skladby a aranžmány ľudových piesní.Občianska iniciatíva Zrejme má v pláne dlhodobo podporovať a vytvárať priestory pre medzigeneračnú spoluprácu na Slovensku a spolupracuje s partnermi doma i v zahraničí, napr. Českej republike. Pri festivale sa inšpirovala podobným podujatím, ktoré má v Čechách za sebou už štyri ročníky