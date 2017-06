Festival Pohoda s pestrým programom bude mať aj ekologickejšie služby

Michal Kaščák. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Michal Kaščák. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 22. júna – Tradičný festival Pohoda opäť ponúkne pestrý kultúrny program. Jeho 21. ročník sa uskutoční na letisku v Trenčíne 6. – 8. júla, kde vznikne tridsaťtisícové mestečko.Na kultúrnom festivale sa alternatívna hudba, indie, elektronika, world music a punk stretávajú s klasickou, spolu s literatúrou, tancom, vizuálnym umením, filmom a divadlom."Máme tri výnimočné hudobné projekty, na ktoré som hrdý. Naživo s pánom Lasicom zaznie celý album Bolo nás jedenásť, ktorý ja považujem za najlepší v našej populárnej hudbe. Party pána Satinského bude spievať všelikto a pána Filipa jeho dcéra Dorota Nvotová. Ďalší projekt je Pohoda 21, kde dvaja slovenskí a jeden český autor zložili dielo, ktoré so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu odznejú vo svetovej premiére. Sú to sedemminútové klasické skladby a teda dokopy 21 minút na 21. ročníku," na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave informoval riaditeľ festivalu Michal Kaščák.Prezradil aj tretí špeciálny projekt, ktorým je Pohoda 97. To znamená, že všetkých 38 skupín účinkujúcich v premiére festivalu budú opäť hrať spolu na jednom pódiu. "Čiže budú to vlastne dva festivaly v jednom," zdôvodnil Kaščák.Tohtoročná 21. Pohoda bude aj festivalom služieb a gastrofestivalom. Novinkou je kompostovateľný stravovací riad, aby bolo podujatie čo najekologickejšie. Nebudú chýbať vratné poháre, separovaný odpad či ekologické hliadky. K pohodovým službám patrí zubná pasta, šampóny a iné hygienické potreby zadarmo, 156 spŕch s teplou vodou a 500 chemických WC. Popri joge a iných pohybových aktivitách bude novinkou festivalový beh. V ňom najrýchlejší muži a ženy získajú vstupenku na budúcoročnú Pohodu.Novinkou je aj diskusný stan s medicínskou tematikou. Samozrejmosťou je výdajňa liekov. Organizátori pamätajú aj na dopravu a návštevníci môžu využiť špeciálne vlaky z Košíc a Bratislavy i štyri prímestské linky."Okrem technologických aplikácií, wifi pripojenia bude široká ponuka v ďalších vychytávkach a gastre, darčeky od výmyslu sveta, aby to ľudia prežili čo najbezproblémovejšie. Verím, že naše mestečko bude funkčné a milé k svojim obyvateľom," dodal Kaščák.