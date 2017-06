Festival Rock am Ring sprevádzajú prísne bezpečnostné opatrenia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 2. júna (TASR) - Za mimoriadnych bezpečnostných opatrení sa dnes v pôvodnom dejisku, pri motoristickom okruhu Nürburgring, začal azda najznámejší nemecký rockový festival - Rock am Ring.Hlavnýmprogramu otváracieho dňa prehliadky je večerné vystúpenie domácej, avšak aj v zahraničí populárnej formácie Rammstein.V priebehu troch dní čakajú na okolo 87.000 hudobných nadšencov vystúpenia celkovo 85 formácií na štyroch scénach. O vrcholy sobotňajšieho, respektíve nedeľňajšieho programu sa postarajú domáca skupina Die Toten Hosen a americká metalová formácia System Of A Down.Účastníkom festivalu by však umelecký zážitok mohlirozmary počasia, pretože meteorológovia nevylučujú ani dnes večer, ani v sobotu prudké búrky.rockovú ponuku v Nemecku doplňuje sesterský festival Rock im Park v bavorskom Norimbergu, na ktorý je takisto vypredané a na ktorom okolo 175.000 návštevníkov zažije v inom poradí vystúpenia tých istých hostí ako na festivale Rock am Ring.Organizátori dnes priamo z hlavnej scény festivalu pripomenuli obete nedávneho teroristického útoku, ku ktorému došlo v Manchestri po koncerte Ariany Grandeovej a poslali pozdravy aktérom na nedeľu avizovaného benefičného koncertu rovnakej interpretky a jej priateľov v severoanglickom meste.