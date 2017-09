Festival svetla a tieňa po tretíkrát rozžiari Banskú Bystricu

SPOLOČNÉ OTVORENIE FESTIVALU SVETLA A TIEŇA A EURÓPSKEHO TÝŽDŇA ŠPORTUIba v piatok 22. 9. 2017 s príhovormi a kultúrno - športovým programom od 18:30 do 19:30Námestie SNP, pódium1. INTEGRITAVideomapping Banská Bystrica je v roku 2017 Európskym mestom športu a videomapping sa umeleckým vyjadrením venuje tejto téme. Peter Kmeť (SR) Námestie SNP 1, Radnica, fasáda2. PLATFORMA PRE SNYSúčasný tanec a nové médiá Realizácia tanca v kombinácii s digitálnou projekciou je snahou o zvýraznenie vizuálneho aspektu tanca, jeho formy a choreografického záznamu. Lucia Devečková (SK), Petr Ochvat (CZ) Námestie SNP 1, Vnútorné nádvorie Radnice3. PLASTICKÉ FANTASTICKÉSvetelná inštalácia Svetelno vizuálna inštalácia v centre Námestia SNP prepája recyklovateľný materiál PET fliaš do novej kompozície.Veronika Šmírová (SK), Miriam Trnková (SK) a Alžbeta Beňušová (SK) Námestie SNP – kamene pri fontáne4. SANDBOXSvetelná inštalácia V piesku je vystavané viacúrovňové mesto Banská Bystrica, ktoré oživuje animácia a ruchy digitálneho mesta.Mutro art group: Timothy Maxymenko (UA/PL) a Vano Sai (UA/PL) Námestie SNP 8, Pasáž Lesy SR5. PREMENYSvetelná inštalácia Svetlo v pasáži nie je v priestore stále, prúdi, podlieha premene. Fyzikálna alchýmia svetla a dymu dovedie návštevníkov pasážou do Záhrady k ďalším inštaláciám. Ľubomír Slovinský (SK) Námestie SNP 16, pasáž k Záhrade CNK6. YAW / VYCHÝLENIEFyzicko-audio-vizuálna atrakcia Umelecká simulácia pohybu vychýlenia zobrazená v tele tancom, v obraze i zvuku. Kristína Chmelíková (SK), Milan Slama (SK), Jaroslav Viňarský (SK), Jakub Pišek (SK) Námestie SNP 16, Záhrada CNK7. HÚFSvetelná inštaláciaRieky, moria, oceány. Neexistujú tam žiadne steny či bariéry, no predsa je to jeden veľký, neobmedzený priestor. Bez stanovenia presných rozmerov či parametrov, nájdi si ten svoj. Peter Šaffo (SK), Bonsaigarden v spolupráci s LEDeco solution, s.r.o Námestie SNP 16, Záhrada CNK8. OŽIVLÁAnimovaná projekcia Pointou Ožíviel je rozanimovať statický objekt tak, aby pôsobil, že s okoloidúcim komunikuje a že žije vlastným životom, ktorého môže byť na chvíľu svedkom a súčasťou. Matej Mazák (SK) Námestie Š. Moysesa 10, Barbakan9. DIELO SKAZYInteraktívna projekciaDigitálnu skazu majú možnosť diváci vykonať tlesknutím rúk alebo zakričaním. Rúcajúca sa stena historického mestského opevnenia postupne odkrýva príbeh. TRAKT: Lukáš Matejka (SK) a Pavol Soukal (SK) Námestie Š.Moysesa 23, Historické hradby, brána mestského cintorína10. NEUTÍCHAJÚCI TANECSúčasný tanec Tanečné predstavenie s dialógom medzi tanečníkmi, deťmi a divákmi umocnené svetlom. Štúdio tanca Banská Bystrica (SK) Námestie Š. Moysesa, Tržnica11. ENERGIA PRE MUŠKYInteraktívna inštalácia 22. september je Dňom bez áut - návštevníci budú mať možnosť vyrobiť svetlo vlastným pohonom - na stacionárnych bicykloch a rozsvietiť Mušky svetlušky a to nielen v piatok, ale i v sobotu. LEDeco solution s.r.o. a OCI BBNámestie Š. Moysesa, Barbakan12. REVERSE / TAM A SPÄŤFyzické divadlo Predstavenie postavené na princípe práce s vizuálno svetelným objektom aplikovaným priamo na tele herca a tanečníka. Radoslav Piovarči (SK), Tomáš Stopa (SK) a Pjoni (SK) Lazovná 9, pred Štátnou vedeckou knižnicou13. POSVIEŤME SI NA DIVADLOSvetelná inštalácia / projekcia / klavír Kompletná retrospektíva predstavení jedinečného banskobystrického divadla zobrazená na fasáde budovy divadla. Divadlo z Pasáže (SK) Lazovná 21, Pred Divadlom z Pasáže14. ŽIVÉ ILUSTRÁCIEDigitálna kresba Ilustrácie vznikajúce a neustále sa meniace na mestskej fasáde. Digitálne kresby tvorené naživo rukou kreatívneho umelca. Peter Štuller (SK ) Lazovná 42, Evanjelický kostol15. SVETELNÁ HARFADizajnová interaktívna inštalácia Elektronický hudobný nástroj, ktorý sám divák dokáže ovládať prerušením svetelných lúčov. Keď divák hrá, sakrálny priestor ožíva farbami a tónmi. Ondrej Puchta (CZ) Lazovná 42, Evanjelický kostol, interiér16. SVETELNÉ TABURETKYSvetelná inštalácia Verzie časopriestoru odzrkadlené v rôznych farebných spektrách na taburetkách, na ktorých si môžete aj posedieť. Anna Hrubovčáková (SK), PJURE a LEDeco solution, s.r.o Lazovná 42, Evanjelický kostol, interiér17. OPOZITY GRAFFITIInteraktívna projekcia Interaktívne sprejovanie návštevníkmi festivalu po fasáde špeciálnym svetelným sprejom. Vzniknú nové obrazce a vizuálne efekty príbuzné 3D kaleidoskopu. Pavol Soukal (SK) Dolná 2, Roh budovy Tatra banky18. WORKSHOP LUMINOGRAFIE V MESTEWorkshopNávštevníci festivalu pod vedením profesionálnych fotografov vytvoria autorské kolekcie luminografických fotografii a najlepšie z nich budú zverejnené online.METRO občianske združenie Dolná ulica19. LEGÁLNY DOPING MAPPINGVideomapping Legálny doping mapping je počítačová 3D animácia vyjadrujúca dynamický charakter športového génia loci za sprievodu trip-hopovej hudby. Adam Holý (SK), Andrej Lužina (SK) a Ivan Slovenčák (SK), SPŠ Samuela Mikovínyho, B.Štiavnica Na Troskách 25, Europa SC20. SPILLASvetelná inštalácia Svetelné dielo realizované tímom LED eco solution, s.r.o a FOSALI®. Svetelná inštalácia pod cestným nadjazdom tvorí jedinečný priestorový kontrast betónu a svetla. LEDeco solution, s.r.o. & FOSALI®. Na Troskách 25, priestor pred Europa SC21. LASERY NAD MESTOMSvetelno-laserová inštalácia Hra svetelných a laserových lúčov viditeľných na večernej oblohe ponad celé mesto. Ministry of funNad mestom22. CITLIVÝ EKOSYSTÉMVideomapping Animácia na fasáde pamätníka SNP zobrazuje ekologické procesy odohrávajúce sa v prírode a okolo nás. Michaela Mašanová (SK/CZ) Kapitulská 23, Múzeum SNP, fasáda23. RAUSSúčasný tanec Vystúpenie prepája pohyb ľudského tela a svetla. Pohyb svetla sa stretáva s pohybom tela, vytvárajú spolu obrazy a počas procesu sa vynára otázka, či sú lúče podporou, alebo narušením stavu nášho optického vnímania, ktoré vplýva na naše emócie. Human art space – tanec, Igor Frťala (SK), Kristína Strečková (SK)Záhrada Chavivy Reik24. HVIEZDY NAD NAMIPozorovanie nočnej oblohyAj keď jesenná obloha je pomerne skúpa na jasné hviezdy, môžeme na nej pozorovať známy grécky bájny príbeh o hrdinovi Perzeovi a princeznej Androméde. Príďte sa o tom presvedčiť a nazrite do útrob vesmíru cez pravý astronomický ďalekohľad so skutočnými hvezdármi. Krajská hvezdáreň a planetárium J. M. Hella, Žiar nad Hronom Kapitulská 23, areál Múzea SNP, kruhové námestieSVETELNÉ EFEKTY NA FASÁDENové hry svetla a tieňa a svetelných textov.Fasáda výškovej budovy Europa BCSVETELNÝ DRINKNetradične podávané svetelné nápoje vo vybraných reštauráciách a kaviarňach počas celého festivalu. Vybrané reštaurácie a kaviarne v Banskej Bystrici (Beniczky café, Plzenská reštaurácia, kaviareň v Záhrade CNK, Cartel, Bar Zuz)AUTOMOBILY V ŽIARE SVETLADvadsiateho druhého septembra kráča Európa pešo – Deň bez áut. Práve preto spoločnosť Euromotor odstavila automobily pod festivalové svetlá.Námestie SNPHĽADANIE SVETLONOŠANový festivalový maskot Miroslav Kasprzyk (SK) ako svetelný sprievodca po lokalitách. Biely maskot osvieti svojou prítomnosťou postupne všetky diela. Možno aj ty ho naživo stretneš. Verejný priestor mesta Banská BystricaWORKSHOP LED TECHNOLÓGIÍ A OPTICKÝCH VLÁKIENPríďte a zažite hru so svetlom tak ako ešte nikdy s pracovníkmi LEDeco solution, s.r.o.Registrácia záujemcov o workshop na webovej stránke festivalu www.svetlo-tien.skRezervácia prehliadky svetelného štúdia v sobotu 23.9. od 11.00 do 15.00 na webovej stránke festivaluSládkovičova 37, Budova LEDeco solution, s.r.o.SVETELNÉ ZNEČISTENIE – informačné panelySvetelné znečistenie je parazitné svetlo rozptýlené v ovzduší. O tejto téme a ešte omnoho viac sa dozviete z informačných panelov pripravených špeciálne pre festival od Krajskej hvezdárne a planetária J. M. Hella v Žiari nad Hronom.Námestie SNP 1, RadnicaCESTA SVETLA – výstava fotografiíVýber najlepších fotografií z celoslovenskej výstavy Cesta svetla, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Námestie SNP 1, RadnicaEURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU 23.- 30. 9.2017Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Kampaň odštartuje 22. 9. o 18:30 slávnostným otvorením Európskeho týždňa športu spoločne s Festivalom svetla a tieňa. Zrána 23.9.2017 o 9.00 pokračujeme podujatím Cyklofest. Počas celého týždňa budú prebiehať športové podujatia pre malých aj veľkých. Viac info: www.emsbb.sk www.tyzdensportu.sk . Námestie SNP