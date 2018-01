Festival Sziget 2018 zverejňuje prvé mená

Ilustračná snímka Foto: FOTO TASR - Jakub Kotian Ilustračná snímka Foto: FOTO TASR - Jakub Kotian

Bratislava 23. januára - Sziget 2018 zverejňuje prvé mená, je v ňom takmer 40 skvelých hudobníkov a kapiel. Popri headlineroch ako Kendrick Lamar, Kygo a Mumford & Sons na Szigete budú v auguste koncertovať aj Liam Gallagher, Bastille, The Kooks, MŘ, Parov Stelar, Fink a mnohí ďalší. V poradí 26. ročník Sziget festivalu sa bude konať od 8. do 15. augusta na zelenom ostrove neďaleko centra Budapešti. V predaji sú nielen 7-, 5- a 3-dňové permanentky, ale aj jednodňové lístky.Celosvetová senzácia, americký raper a hudobník Kendrick Lamar, valcuje so svojim novým albumom Damn hudobné rebríčky aj predajnosť. Na nedávnom udeľovaní cien MTV získal šesť sošiek, horúcim kandidátom je aj na americké ocenenia Grammy, ktoré sa budú odovzdávať koncom januára.V auguste na Ostrove slobody budú koncertovať aj nekorunovaní králi folk-rocku, americká kapela Mumford & Sons. V roku 2012 získali celosvetový úspech s nahrávkou Babel, za ktorú získali aj cenu Grammy za album roka. Aktuálne koncertujú s albumom Wilder Mind, na Szigete zahrajú aj svoje najväčšie hity, a ich charakteristické banjo určite nebude chýbať.Ďalším headlinerom bude nórsky DJ a producent Kygo, ktorý už takmer štyri roky vypredáva štadióny so svojou unikátnou elektronickou hudbou. Spolupracuje s najväčšími hudobnými hviezdami, medzi ktoré patria aj Ellie Goulding, Selena Gomez, One Republic či John Newman.Zoznam lákavých mien Szigetu 2018 pokračuje s rock'n'rollovou hviezdou Liamom Gallagherom, príde aj elektroswingový mág Parov Stelar, pop-rockeri The Kooks, indie majstri Bastille, electro alt-popoví géniusi Everything Everything, dánska speváčka, skladateľka a elektropopová producentka MŘ, anglický hudobník Fink, rómsky punkeri Gogol Bordello, ale napríklad aj Cigarettes After Sex z USA.Sziget festival sa pravidelne pýši označením festival s najlepším hudobným programom. Inak tomu nebolo ani minulý rok. Na minulotýždňovom odovzdávanie cien na European Festival Awards získali organizátori budapeštianskeho festivalu ocenenie Line-up of the Year.Sziget ponúka sedemdňovú multikultúrnu zábavu – skvelá hudba, kvalitný cirkus, divadlo, vizuálne umenie na každom kroku, šport, pouličná šou, DJovia, workshopy, plavba po Dunaji na párty lodi, ale aj príjemná pláž a kúpanie v Dunaji. Sziget, Ostrov slobody, ponúka približne 50 programových miest a pódií a okolo 200 programov denne. Je považovaný za jedno z najlepších a najväčších multikultúrnych podujatí na svete. Medzi menami účinkujúcich kapiel si fanúšikovia nájdu každoročne nielen najväčšie hviezdy medzinárodnej poprockovej scény, elektronickej hudby a world music, ale aj žánre ako metal, folk, jazz, blues, alternatívnu hudbu a dokonca aj klasiku.Informáciu pre 24hod.sk poskytla PR manažérka Silvia Turnerová.