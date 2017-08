Festival Sziget sa začína o dva dni, otvorí ho Pink

Americká popová speváčka Pink, archívna snímka. Foto: TASR/AP Photo Americká popová speváčka Pink, archívna snímka. Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. augusta (TASR) - Budapeštiansky festival Sziget otvorí v stredu 9. augusta koncertom Američanka Pink. Počas siedmich dní sa na hlavnom pódiu vystriedajú hviezdy ako Macklemore & Ryan Lewis, Kasabian, Major Lazer, The Chainsmokers, PJ Harvey či Mando Diao.Do programu Szigetu, ktorý je považovaný za jeden z najlepších európskych festivalov, sa dostali aj dve slovenské kapely – Dave Brannigan zo Žiliny a Kinsfolk zo Sobraniec, ktorí minulý týždeň predstavili nový singel Cold Sea. Celkovo sa na Ostrove slobody, ako festivalový ostrov v centre Budapešti prezývajú fanúšikovia, predstavia stovky kapiel, ale aj divadelníci, výtvarníci či cirkusoví akrobati.Sziget tesne pred začiatkom pridáva do programu dve veľké hviezdy. V sobotu 12. augusta sa na hlavnom pódiu spolu s Macklemore & Ryan Lewis predstaví aj Galantis a Iggy Azalea. Švédske duo Galantis so svojimi hitmi Runaway (U&I) a No Money obsadilo aj slovenské rádiá. Aj austrálsku raperku Iggy Azalea slovenskí fanúšikovia dokonale poznajú. Singel Fancy z jej debutového albumu The New Classic sa stal obrovským hitom a dosiahol to až na prvú priečku rebríčka Billboard. Izzy Azalea a Galantis nahradia v programe Ritu Ora a Clean Bandit, ktorí začiatkom augusta zrušili svoju účasť na Szigete.Sziget festival je sedemdňový multikultúrny festival, ktorý sa koná na zelenom ostrove uprostred Budapešti od 9. do 16. augusta. Celotýždenná non-stop udalosť, v rámci ktorej fanúšikovia nájdu približne 50 programových miest a pódií, ponúka okolo 200 programov denne a je považovaná za jedno z najlepších a najväčších multikultúrnych podujatí na svete. Medzi účinkujúcimi kapelami sú každoročne nielen najväčšie hviezdy medzinárodnej poprockovej scény, elektronickej hudby a world music, ale aj žánre ako metal, folk, jazz, blues, alternatívna hudba a dokonca aj klasika. Sziget ponúka aj rôzne kultúrne programy ako divadlo, cirkus či výstavy. Festival každoročne priláka viac než 496.000 Szigeťanov v priebehu siedmich festivalových dní.