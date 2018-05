Foto: TOPFEST Foto: TOPFEST

Bratislava 31. mája (OTS) - Festival TOPFEST a Zelená voda je dokonalé spojenie! Tvrdí Yxo Dohňanský z obľúbenej kapely HEX, ktorá bude tento rok oslavovať 15-te narodeniny TOPFESTu na festivale v areáli v Novom Meste nad Váhom. HEXáci zahrajú skladby z ich staršej tvorby, ktoré si nacvičia špeciálne pre TOPFEST. Nebudú chýbať ani pecky „Nikdy nebolo lepšie“, „V piatok podvečer“, „Keď sme sami“ či „Oteckovia“. Na tohtoročnom TOPFESTe zažijete koncerty kapiel Clawfinger, Amaranthe, Horkýže Sliže, Tublatanka, The Great Malarkey, IneKafe, Petra Nagya a skupiny Indigo, HEX, Zóna A, Konflikt, The Asteroids Galaxy Tour, Jelen, Doga, Čechomor či Wasabi Circus. Rockoví velikáni Kabát predvedú na Zelenej vode jedinú plnohodnotnú šou na Slovensku v tomto roku!Lineup festivalu TOPFEST je takmer kompletný. Festival bude mať tri pódiá, na ktorých 29. až 30. júna vystúpia švédska rap-metalová kapela Clawfinger. britská kapela The Great Malarkey. Alternatívny pop zastúpi dánska skupina The Asteroids Galaxy Tour. A zo severu na festival zavíta aj švédsko-dánska heavy metalová skupina Amaranthe. Česko-slovenskú scénu zastúpia Kabát, Čechomor, Horkýže Sliže, Tublatanka, IneKafe, Peter Nagy a Indigo, Zóna A a HEX.„Veľmi sa teším na Zelenú vodu, pretože v tomto areáli som prežil celé detstvo. Naša rodina má totiž odtiaľ kúsok chalupu. Pravidelne sme sa sem chodievali kúpať a hrať tenis. Neskôr sme tu aj s kapelou HEX koncertovali a tiež sme si zahrali tenis. Niektoré ročníky TOPFESTu sme na Zelenej vode zažili aktívne aj s koncertom a niektoré aj pasívne ako diváci. Myslím si, že spojenie TOPFEST a Zelená voda je dokonalé,“ tvrdízo skupiny HEX.HEX si tak prídu znovu užiť dokonalú letnú atmosféru, na ktorú majú spomienky. Návštevníkom chystajú aj prekvapenie.„Keďže na TOPFEST chodia radi aj rockoví fanúšikovia, možno si nacvičíme nejaké skladby z našej staršej tvorby, kde sa nájdu aj dve, tri tvrdšie pesničky a tie tam predvedieme. Ale samozrejme zahráme naše najväčšie hity „Nikdy nebolo lepšie“, „V piatok podvečer“, „Keď sme sami“ a aj skladby z nového albumu TEBE,“ sľubujeNa Zelenej vode si fanúšikovia vypočuli fantastické koncerty, ktoré sa nedali zažiť nikde inde na Slovensku. Na TOPFESTe sa predstavili kapely Alice in Chains, Korpiklany, Slayer, Cavalera Conspiracy, Morcheeba, Sum 41, Limp Bizkit, Lordi, Suzie Quatro, Status Quo či Pete Doherty. Na návrat na domovskú scénu sa tešia aj domáce kapely.„Zelená voda je skvelým miestom pre festival. Krásny zelený kemp pri jazere vytvára dovolenkovú atmosféru. Keď sa k tomu pridá dobrá hudba, jedlo a atrakcie, môže návštevník zažiť veci, na ktoré nikdy nezabudne. Mnohí fanúšikovia sa tešia, že budú môcť na Zelenej vode zažiť TOPFEST v jeho pôvodnej polohe, na ktorú často spomínajú. Areál na rozdiel od letiska ponúka prirodzený tieň a v horúcich letných dňoch možnosť sa okúpať v jazere. Samozrejme nechýbajú prípoje pre karavany, kamenné sociálne zariadenia a kamenne bufety,“ hovorí o výhodách areálu usporiadateľPríďte osláviť. Čaká vás nezameniteľná atmosféra, skvelé koncerty a ďalšie atrakcie. Na TOPFESTe budú po prvýkrát zastúpené viaceré značky piva, aby ste si mali z čoho vyberať. Vstupenky sú dostupné v sieti Ticketportal.sk . Všetky informácie sú dostupné na www.topfest.sk a na https://www.facebook.com/search/top/?q=topfest