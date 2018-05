Festival v Trenčianskych Tepliciach pripomenie i výročie ČSR a Formana

Tím organizátorov primátor mesta Trenčianske Teplice Štefan Škultéty (uprostred), dramaturgička umeleckej sekcie Zuzana Danechová (vľavo) a dramaturg filmovej sekcie Branislav Hollý hovoria počas tlačovej besedy k festivalu ART IN PARK 2018, 22. mája 2018 v Trenčianskych Tepliciach. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Trenčianske Teplice 22. mája (TASR) - Medzinárodný filmový festival Park film fest v Trenčianskych Tepliciach sa tento rok zmení na multižánrový s názvom Art in park, v rámci ktorého budú mať rovnocenné zastúpenie viaceré formy umenia. V kúpeľnom meste si od 21. do 24. júna v rámci programu pripomenú i 100. výročie založenia Československej republiky či nedávno zosnulého režiséra Miloša Formana.povedal na utorkovej tlačovej konferencii k festivalu primátor Trenčianskych Teplíc a jeden z organizátorov Štefan Škultéty.Všetky uvedené komponenty podľa neho sledujú jednu vec, a to vtiahnuť ľudí viac do deja, viac do festivalu.priblížil.Filmová sekcia festivalu bude od 21. do 24. júna na troch premietacích miestach, a to v kine Prameň, spoločenskej miestnosti hotela Pax a v kúpeľnom parku, kde bude veľký open air.ozrejmil dramaturg filmovej sekcie Branislav Hollý.Na festivale si podľa neho pripomenú i niekdajšiu Umelcovu misiu, ktorá tam bola dlhé roky zaužívaná, ale opäť prostredníctvom filmov, v sekcii Art in park uvedú organizátori filmy o umelcoch a umení.Novinky prinesie festival i v rámci ostatných druhov umenia.načrtla Zuzana Danechová, dramaturgička umeleckej sekcie festivalu. Na návštevníkov však podľa nej čaká i stand up comedy, rozhovory, diskusie, market a všetko ukončí fashion show.