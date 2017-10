Festival Vysoké hory Nitra prinesie cestovateľské filmy i fotografie

Yasunský národný park v Ekvádore. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nitra 28. októbra (TASR) – Premietanie cestovateľských filmov i výstavy fotografií prinesie aj tento rok festival Vysoké hory Nitra. V poradí 12. ročník podujatia sa bude tento rok konať 4. novembra na Mestskom úrade v Nitre.V rámci hlavného programu sa môžu návštevníci tešiť na prezentácie, ktoré ich zavedú do najvyšších hôr sveta, ukážu im divoké rieky a oblasti Ekvádoru, ale aj krásy slovenskej prírody.informovali organizátori z Nitrianskeho horského spolku.Festival prinesie do Nitry film Petra Hámora s názvom Himalayadventure, ktorý je výberom tých najzaujímavejších okamihov a zážitkov, zozbieraných v priebehu 20 expedičných rokov. Pavol Barabáš uvedie film Vábenie výšok. Predstaví v ňom Ivana Gálfyho, ktorý stál pri zrode Horskej služby na Slovensku.Súčasťou programu je aj prezentácia Expedícia Vysoké Tatry 1955, ktorá približuje prostredníctvom čiernobielych fotografií prvý kolektívny prechod hlavného hrebeňa Vysokých Tatier v zimnom období. Film Erika Baláža Živá rieka zasa ukáže tok rieky Belej. Dokument Viliama Bendíka Kroky na hrane predstaví príbeh šiestich ultrabežcov. Tí sa rozhodli oživiť autentický príbeh Rudolfa Vrbu a Alfreda Wetzlera, ktorí ušli z pekla koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau v Poľsku.Vysoké hory Nitra prinesú aj filmy a prezentácie z paraglidingových letov v pohorí Altaj, horolezeckého výstupu na Mont Blanc, o lyžovaní na Kaukaze, či putovaní po Kube. V programe je aj premietanie časozberného videa o krásach Čiech i dokumenty o splavovaní riek v Ekvádore a cyklotúre z Vrábeľ do Paríža.