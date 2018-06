Festival zdravého životného štýlu FITFEST sa koná už tento víkend

Foto: FITFEST Foto: FITFEST

Bratislava 14. júna (OTS) - Najkomplexnejší festival zdravia aký tu kedy bol, pomôže ľuďom k správnemu výberu informácií ako byť FIT a ukáže ľuďom ako žiť zdravšie a plnohodnotnejšie. Odborníci, profesionáli a športovci budú pre ľudí k dispozícií celú sobotu a nedeľu. Vstup na festival je ZADARMO a návštevníci budú môcť dokonca bezplatne zaparkovať v priestoroch bývalej vojenskej nemocnice hneď pod Železnou studničkou, kde je vyčlenených až 700 miest na parkovanie.Na FITFESTE samozrejme nebude chýbať poriadna dávka športových aktivít, na ktoré sa cvičiaci môžu ešte stále bezplatne registrovať prostredníctvom aplikácie Moovass na odkaze: https://my.moovass.com/provider/details?id=16 . Od rána až do večera budú v športovej zóne prebiehať rôzne aktivity ako joga, tabata, hiit, fit latino, thai box, zumba a iné. Počas dvoch dní budú prebiehať rôzne zdravotné merania a tiež sa bude festival venovať pozitívnej energii. Na FITFESTE nájdete mnoho známych tvári, ktoré prídu dni zdravia osláviť spolu s návštevníkmi. Tešia sa na Vás osobnosti ako Attila Végh, Viktor Vincze, Robo Papp, Sabina Pleváková, raperka SIMA, Peter Bažík, Robo Šimko a ďalší.Vďaka Bratislavskému samosprávnemu kraju sa do FITFESTU zapoja aj školy, ktoré odprezentujú projekty súvisiace so zdravým životným štýlom.Spojená skola Ivanka pri Dunaji, ktorá prinesie psíkov a odprezentuje tiež zdravú výživu v spojení s rybárstvom. Stredná priemyselná škola dopravná odprezentuje prebiehajúci projekt Erasmus, ktorý je zameraný na stravovacie návyky tínedžerov, Gymnázium Malacky ponúkne služby súvisiace so zdravým životným štýlom pre návštevníkov a športovcov:1. Meranie UV filtru slnečných okuliarov - posúdenie úrovne ochrany pred UV žiarením2. Meranie tepovej frekvencie pred a po športovom výkone - nepriame meranie kondičky športovca. A SOS záhradnícka Gustáva Čejku, prinesie ponuku byliniek a rastliniek, niektoré z nich budú aj k zakúpeniu.Do FITFESTU sa zapojil aj župan Bratislavského samosprávneho kraja pán Juraj Droba a starosta Nového mesta pán Juraj Kusý. Svojou účasťou zároveň podporia zdravý životný štýl a prihovoria sa ľuďom priamo na hlavnom stagi pri amfiteátri na Železnej studničke v sobotu o 12:00 hodine.Určite sa pred víkendom poriadne rozhýbte, nalaďte sa na správnu vlnu a príďte na najkomplexnejší festival zdravého životného štýlu FITFEST 2018.