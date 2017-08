Festivalový manuál: 5 tipov, ako zažiariť

1. Baľte sa prakticky

2. Hlavne pohodlne

3. Viac ľahkých kúskov

4. Nezabudnite na klobúk

5. Ukážte niekoľko tvarí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 1. auguta 2017 (WBN/PR) - Hudba, priatelia, zábava – leto a festivaly sú nerozlučná dvojica. Ak sa na ten svoj ešte len chystáte, máme pre vás niekoľko tipov. Vyzerať dobre aj s pár kúskami oblečenia nie je vôbec zložité.S ruksakom či príručným kufrom sú možnosti obmedzené. Nejeden obľúbený kúsok preto musí ostať v skrini. Pred balením sa spýtajte samej seba: potrebujem tieto šaty a štyri páry topánok? Ak na otázku neviete jednoznačne odpovedať áno, potom takýto kúsok z batožiny rovno vyhoďte. Baľte sa prakticky a úsporne. V ruksaku by mala ostať aspoň minimálna rezerva pre prípadné nové kúsky či drobnosti, ktoré počas festivalového víkendu zakotvia vo vašich rukách.Pohodlie je na prvom mieste. Ak ste si festival neprišli len odsedieť alebo si urobiť pár pekných fotiek, ale necháte sa jeho atmosférou úplne pohltiť, určite oceníte pohodlnú obuv. Najvhodnejším kúskom sú ľahké tenisky alebo sandálky bez opätku. Nahliadnite do kolekcie F&F, ktorá ponúka široký výber športovej obuvi, ako aj ľahkých a pohodlných sandálov. Nechýbajú rôzne materiály, potlače a farby. Nájdite si ideálny pár, ktorý dá tú správnu bodku za vašim outfitom. Aj s jedným vhodne zvoleným párom neutrálnych sandálov si určite vystačíte po celý víkend.Buďte štýlová, moderná, no zároveň neustúpte z pocitu komfortu. Letná klíma a atmosféra festivalov si priam pýta vzdušné materiály. Voľné šaty, ľahké bavlnené topy a krátke nohavice by určite nemali chýbať vo vašej výbave. Doprajte si pocit pohodlia s letnou kolekciou F&F. Hýri farbami, strihmi a kvalitou materiálov. Stavte na ľahké kvetinové šaty, ktoré ešte viac podčiarknu pravú letnú atmosféru. Alebo zvoľte jednoduchý biely top s denimovými šortkami a outfit už len zvýrazníte doplnkami.Skvelým (nielen) festivalovým doplnkom je klobúk. Nielenže je to nadčasový kúsok, ktorý sa dámam nikdy nezunuje, ale navyše aj praktický. Na podujatí pod holým nebom dokonca nevyhnutný. Farebný alebo tradičný slamený hnedý? Menší alebo väčší? Podobne ako topánky, aj klobúk sa dá veľmi jednoducho doladiť k oblečeniu. Ak zvolíte k jednoduchému outfitu výrazný klobúk, môže byť tou správnou čerešničkou.Festival môže mať mnoho podôb a rovnako tak aj festivalové outfity. Na to, aby ste každý deň vyzerali originálne a trendy zároveň, nepotrebujete tri kufre plné oblečenia. Stačia jedny šortky a k tomu správny mix topov – biely basic top s volánmi, štýlová farebná tunika a ľahká pásikavá košeľa. K tomu už len správne doplnky a každý festivalový deň bude iný! A, samozrejme, nezabúdame ani na plavky. Tohtoročná kolekcia F&F necháva priestor kreativite a pestrým variáciám. Nakombinujte si jednotlivé kúsky podľa vlastného vkusu a predveďte svoju ženskú tvár.