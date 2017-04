Festivaly Crossing Europe a goEast uvedú Dieru v hlave

Na snímke režisér Robert Kirchhoff. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 24. apríla (TASR) - Najnovší dokument režiséra Roberta Kirchhoffa Diera v hlave uvedú do konca apríla dva prestížne festivaly, ktoré sa v Rakúsku a Nemecku sústreďujú na spoločensko-politické otázky, sociálne problémy a dávajú priestor autorskému európskemu filmu. Na festivale Crossing Europe v Linzi figuruje v súťažnej sekcii dokumentárnych filmov, na goEast vo Wiesbadene ho premietnu v sekcii Oppose Othering!. V týchto dňoch film uvádza plzenské Finále v súťažnej sekcii dokumentárnych filmov. Snímku môžu vidieť aj diváci v slovenských kinách a v júni v Košiciach na Art Film Feste.Crossing Europe Film Festival Linz sa začne 25. a potrvá do 30. apríla. Diera v hlave je na programe dvakrát - v 26. a 27. apríla. V súťažnej sekcii dokumentov sa na 14. ročníku festivalu bude uchádzať o cenu za najlepší dokumentárny film. Festival sa venuje súčasným a sociálno-politickým autorským filmom európskych tvorcov. Tohto roku ponúkne približne 160 hraných a dokumentárnych snímok. Média ho označujú ako. Kirchhoff si pred štyrmi rokmi odniesol z Linzu cenu Crossing Europe Social Awareness Award - Special Mention za film Kauza Cervanová, v roku 2004 uviedol festival v sekcii Closer View jeho snímku Hej Slováci!.O niečo starší festival goEast, ktorý sa profiluje ako festival stredo a východoeurópskych filmov, sa vo Wiesbadene začne 26. apríla a potrvá do 2. mája. Kirchhoffov najnovší film premietne (29. 4.) v rámci sekcie Oppose Othering!. V centre pozornosti prehliadky sú spoločensko-politické otázky. V priebehu týždňa si návštevníci môžu vybrať z ponuky približne 140 celovečerných, dokumentárnych a krátkych filmov.Robert Kirchhoff Dierou v hlave dokazuje, že sa nebojí zložitých tém. Takmer 13 rokov sa venoval skúmaniu holokaustu Rómov a Sinti počas druhej svetovej vojny v Európe. Pátral po svedkoch a ľuďoch, ktorí túto hrôzu prežili, zaujímali ho aj ich blízki, komunikoval s aktivistami či novinármi, ktorí sú s témou prenasledovania Rómov spojení. Ako sám tvrdí, to najhoršie, čo by sme mohli urobiť, je zabudnúť.Do konca apríla sa film bude premietať ešte v Bratislave, Spišskej Novej Vsi, Šali, Revúcej, vo Vrábľoch a v máji v Nových Zámkoch a Kežmarku. Premiéru mal na Slovensku 7. marca na Medzinárodnom festivale filmových klubov Febiofest v Bratislave, do distribúcie vstúpil 30. marca. Dokument už mali možnosť vidieť aj návštevníci filmových festivalov v Jihlave, Lipsku, Thessalonikách, Terste a na Jednom svete v Českej republike.TASR informovala za tvorcov filmu Zuzana Golianová.