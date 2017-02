Feuz získal na domácom snehu zlato v zjazde, Guay strieborný

Na snímke Švajčiar Beat Feuz reaguje v cieli zjazdu mužov na MS v alpskom lyžovaní 12. februára 2017 vo švajčiarskom St. Moritzi. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

St. Moritz 12. februára (TASR) - Domáci Beat Feuz triumfoval v zjazde mužov na 44. majstrovstvách sveta v alpských lyžiarskych disciplínach vo švajčiarskom St. Moritzi. Striebro získal víťaz stredajšieho super-G Erik Guay z Kanady (+0,12 s), bronz putoval do Rakúska zásluhou Maxa Franza (+0,37).Kráľovská súťaž sa mala pôvodne uskutočniť už v sobotu, ale pre hmlu na svahu Corviglia sa konala o deň neskôr na skrátenej trati z 3050 na 2920 metrov. Aj keď hmla prinútila posunúť štart nižšie, boli to dramatické preteky a vysilenými borcami v cieľových priestoroch. Profil svahu s umelo vytvorenými skokmi predurčoval náročnosť od začiatku do konca. Lyžiari neboli ani chvíľu v pokoji, neustále museli pracovať na dobrej línii nájazdu do skokov a kompresných oblúkov, či na držanítela a rovných lyží v ostro rysovaných zákrutách. Zásadnou súčasťou kritériovej sústavy boli dopady po skokoch, pretekári museli dbať, aby neleteli vzduchom príliš dlho a aby absenciou kontaktu s podkladom neškodili akcelerácii.Postupom pretekov sa riedka hmla v hornej časti rozplynula a slnečné lúče zrýchľovali povrch zjazdovky. Najskôr zaúradovali Taliani. Peter Fill zdolal Dominika Parisa zásluhou skúsenej jazdy, v ktorej profitoval najmä zo zvládnutia početných skokov. Potom sa už pozornosť presunula na jedného z hlavných favoritov, no ešte pred Kjetilom Jansrudom zaujal Slovinec Boštjan Kline. Nór za ním vo vrchnej pasáži prekvapujúco zaostával, ale zrýchlil po treťom medzičase a ujal sa vedenia. Zápletka však pokračovala. Po Jansrudovi nasledoval Patrick Küng, ktorý dosiahol rovnaký čas 1:39,30 minúty. Na takmer trojkilometrovej trati bola zhoda časov pozoruhodná a zdalo sa, že ich spoločne dovedie k jednému z kovov.Na pódiu však nevydržali, so štartovým číslom trinásť sa pred nich najprv zaradil Feuz, po ňom Guay a o dve stotinky aj Franz. Tridsaťpäťročný Kanaďan potvrdil svoju excelentnú pripravenosť na vrcholné podujatie, keď po menej výraznej sezóne získal na svetovom šampionáte už druhú medailu. Útočil dokonca na druhé zlato, ešte na predposlednom medzičase bol v zelených číslach v porovnaní s výkonom Feuza. Guay je po piatich z desiatich individuálnych súťaží najúspešnejší účastník šampionátu.