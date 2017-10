FIBA: Jenisej Krasnojarsk prehral s Košičankamii 65:81 v B-skupine

Ilustračné foto Foto: FOTO TASR/Henrich Mišovič Foto: FOTO TASR/Henrich Mišovič



Európsky pohár FIBA - B-skupina:



Jenisej Krasnojarsk - Good Angels Košice 65:81 (34:37)



Najviac bodov Krasnojarska: Monroeová 17, Kirjanová 14, McCallumová 6, zostava a body Good Angels: Morrisová 16, M. Páleníková 13, Jurčenková 9, Žirková 9, Petersová 4 (Stehlíková 14, Bálintová 8, Sarauskaiteová 6, Theiner 2).



TH: 16/12 - 23/16, trojky: 7 - 7, os. chyby: 23:20, 200 divákov.



štvrtiny: 21:16, 13:21, 15:17, 16:27



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Krasnojarsk 19. októbra (TASR) - Basketbalistky Good Angels Košice zvíťazili vo svojom druhom zápase B-skupiny Európskeho pohára FIBA na palubovke ruského Jeniseju Krasnojarsk 81:65. Košičanky na súperom zaostali iba v prvej štvrtine, ďalší priebeh zápasu už vyznel v ich prospech a do tabuľky si pripísali prvé víťazstvo. Najbližší zápas v EP FIBA odohrajú v stredu 25. októbra od 18.00 proti MBK Ružomberok.Lepší vstup do zápasu mali domáce hráčky, ktoré mali tesný náskok od prvých minút. Postupne ho navyšovali a v prvej štvrtine viedli aj o 9 bodov (19:10). Hra Košičaniek sa však postupne zlepšovala a ešte do prestávky dokázali skóre otočiť (37:34).Domáce neboli v tretej štvrtine ďaleko od vyrovnania, keď viackrát stiahli bodové manko, ale Košičanky náskok nepustili. Vo štvrtej časti na palubovke dominovali a napokon zvíťazili o 16 bodov.