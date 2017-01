FIBA: Košičanky chcú proti Carolo Basket využiť väčšiu rotáciu

Basketbal Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Košice 17. januára (TASR) - Basketbalistky Good Angels Košice nastúpia vo štvrtok o 17.45 h na prvý 16-finálový zápas Európskeho pohára FIBA proti Flammes Carolo Basket. Košičanky budú chcieť v prvom stretnutí využiť výhodu domáceho prostredia, no proti francúzskemu tímu ich nič jednoduché nečaká. Družstvo Carolo Basket vyhralo svoju skupinu a podľa trénera Good Angels Petra Jankoviča patrí k najlepším francúzskym tímom súčasnosti.Podľa postavenia tímov po zápasoch v základných skupinách by francúzske družstvo malo byť favoritom. Hráčky Carolo Basket vyhrali H-skupinu s plným bodovým ziskom a po šiestich víťazstvách zásluhou lepšieho skóre predstihli turecký tím Yakin Dogu na čele celého EP FIBA. Generálny manažér Good Angels Daniel Jendrichovský vyjadril spokojnosť s týmto súperom a jeho výsledky v základnej skupine nepreceňoval. Prvenstvo francúzskeho tímu bolo podľa neho aj odrazom nie práve najsilnejšieho zloženia skupiny.Tréner Košičaniek si medzičasom naštudoval súpera a po tradične dôslednom skautingu môže hovoriť o jeho prednostiach i slabinách.uviedol Jankovič, ktorý by mal mať k dispozícii kompletný káder bez absencií.Zdravý rešpekt k súperovi majú aj samotné hráčky 13-násobného slovenského majstra.poznamenala krídelníčka Lucia Kupčíková.Košičanky počas uplynulého víkendu nepotvrdili dominanciu v domácich súťažiach a v Slovenskom pohári po dvanástich finálových triumfoch podľahli. Nad ich sily boli Piešťanské Čajky, ktoré zvíťazili 59:53.poznamenala Kupčíková. Košičanky už nevydarenú obhajobu Slovenského pohára hodili za hlavu, ale tréner Jankovič sa k finálovému turnaju v Piešťanoch predsa len vrátil.dodal Jankovič.