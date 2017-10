Fico a Orbán otvorili v Komárome stavbu cezhraničného mosta

Predseda vlády SR Robert Fico (uprostred vľavo) a predseda maďarskej vlády Viktor Orbán (uprostred vpravo) slávnostne otvorili stavbu cezhraničného mosta na Dunaji medzi Komáromom a Komárnom na slovenskej strane rieky v severomaďarskom meste Komárom v utorok 17. októbra 2017. Foto: TASR - Ladislav Vallach Foto: TASR - Ladislav Vallach

Komárom 17. októbra (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico spolu s predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom dnes v severomaďarskom meste Komárom slávnostne otvoril stavbu cezhraničného mosta na Dunaji medzi Komáromom a Komárnom na slovenskej strane rieky.povedal Fico v súvislosti s vynikajúcimi slovensko-maďarskými dvojstrannými vzťahmi. Súčasne za to predsedovi maďarskej vlády vyjadril svoju vďaku a poznamenal, že medzi nimi už roky platí to, čo si vzájomne povedia.Slovenský premiér Orbánovi s radosťou pripomenul, že jeho vláda robí všetko pre to, aby sa maďarská národnostná menšina, ktorá je veľmi významná, cítila dobre.konštatoval Fico s poznámkou, že to bolo možné iba preto, lebo neexistuje žiadne napätie v slovensko-maďarských vzťahoch.Predseda slovenskej vlády vyjadril túžbu zachovať si zdravý rozum v európskej politike, ako to robia spolu s maďarským premiérom.podotkol Fico, podľa ktorého by sa o budúcnosti Únie malo rozhodovať spoločne bez ohľadu na to, či daná krajina je alebo nie je v eurozóne, pričom ale treba zohľadniť existujúce špecifiká jednotlivých krajín.zdôraznil Orbán. Pripomenul, že pri otvorení mosta Márie Valérie medzi Ostrihomom a Štúrovom v roku 2001 pracovali SR a Maďarsko na tom, aby sa vybudovali kontakty medzi Západom a Východom, aby krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) mohli spolu vstúpiť do Európskej únie.dodal maďarský premiér, podľa ktorého predsedovia vlád V4 minulý týždeň v Bratislave potvrdili, že chcú, aby vonkajšie hranice boli opäť chránené a vnútorné zasa naďalej otvorené.Orbán ocenil, že V4 stojí na pevných základoch, pretože na čele stredoeurópskych krajín stoja lídri, ktorí okrem svojej vlasti rozmýšľajú aj v intenciách strednej Európy.dodal maďarský ministerský predseda, ktorý poďakoval Ficovi za vynikajúce vzájomné slovensko-maďarské vzťahy.uzavrel Orbán.V súčasnosti je Komárno s Komáromom spojené jediným cestným mostom. Po novom 600-metrovom moste cez Dunaj budú môcť jazdiť aj ťažké nákladné vozidlá, ktoré nebudú viac prechádzať cez Komárno a Komárom. Obchádzaním miest sa zvýši kvalita života ich obyvateľov, zväčší sa bezpečnosť premávky a zrýchli sa doprava. Na moste bude tiež chodník pre chodcov a cyklistov a dôjde k prepojeniu prístavov v Komárne a Komárome.V júni 2018 bude ukončené vybudovanie pilierov a začne sa montáž oceľovej nosnej konštrukcie. Dokončenie celého mosta je naplánované na koniec roku 2019. Medzivládnu dohodu o výstavbe medzi vládami SR a Maďarska podpísali v roku 2012. V roku 2014 boli vydané stavebné povolenia na obidvoch stranách a v roku 2015 získali obe krajiny grant na spolufinancovanie z európskych fondov z programu CEF – Nástroj na prepojenie Európy.