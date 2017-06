FICO: Ak to myslíme s jadrom vážne, musíme do tejto iniciatívy vbehnúť

Na archívnej snímke predseda vlády SR Robert Fico. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. júna (TASR) - Ak to Slovenská republika myslí s účasťou v jadre EÚ vážne, musí do tejto iniciatívy vbehnúť a nečakať, kým to niekto rozbehne, a potom sa postupne pridávať. Na pôde výboru NR SR pre európske záležitosti to dnes pred dvojdňovým (22. a 23.6.) rokovaním Európskej rady v Bruseli vyhlásil premiér Robert Fico (Smer-SD).pripustil Fico. Podľa jeho slov sa Slovensko nebráni žiadnym diskusiám." povedal.Fico tvrdí, že už poznáme niekoľko mechanizmov, ako je posilnená spolupráca v oblasti ozbrojených síl. Pripustil napr. reštrukturalizáciu výdavkov na obranu.deklaroval premiér.Z hľadiska vnútornej bezpečnosti sa podľa jeho slov v EÚ urobilo veľmi veľa.avizoval.Na margo migrácie poznamenal, že opäť začína robiť také problémy, že ich nezvládame.poznamenal.Fico víta, že na summite Európskej rady nikto nechce provokovať témou povinných kvót. "Naďalej platí, že ich principiálne odmietame. Ponúkame naše riešenia, teda princíp efektívnej solidarity. Na jeseň končia dočasné povinné kvóty a nebudeme mať nič nové," dodal.