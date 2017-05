Fico apeloval, aby hodiny protikorupčného správania neboli o poučkách

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Prešov 29. mája (TASR) – Korupcia je rakovinou spoločnosti, aj keď je rozdiel medzi jej vnímaním na Slovensku a skutočnou realitou. Ale vnímanie je pre všetkých mimoriadne nebezpečné. Povedal to dnes na konferencii na tému Zvyšovanie právneho vedomia v oblasti prevencie korupcie a boja proti korupcii predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) na stretnutí s pedagógmi Prešovského kraja na Krajskom školskom úrade v Prešove.Vo svojom príhovore uviedol, že z témy korupcie sa stala silná politická téma a je aj zneužívaná, lebo sa objavujú rôzne obvinenia bez akýchkoľvek dôkazov. Premiér nechce spochybňovať, že korupcia na Slovensku existuje, ľudia o nej veľa hovoria a považujú ju za vážny problém. Preto ako predseda vlády a ako predseda politickej strany, musí do tejto témy vstúpiť a použil na to všetky legitímne nástroje, ktoré má k dispozícii.uviedol Fico. Jeho snahou je posilniť toto oddelenie, ako uviedol, práve prebiehajú rokovania s odborníkom na prevenciu proti korupcii z Policajného zboru, ktorý by mal stáť na čele tohto oddelenia.Intenzívne sa pracuje na novom zákone o ochrane oznamovateľov korupcie. „povedal premiér.Fico vo svojom príhovore zdôraznil, že Slovensko je jednou z mála krajín, v ktorej platí opatrenie limitujúce používanie hotovostných peňazí. Prijali sme protischránkový zákon a zaviedli elektronické trhovisko. V poslednom období sa darí chytať páchateľov korupcie priamo pri trestnej činnosti. Ako príklad spomenul zamestnanca Slovenského pozemkového fondu, ktorý si vypýtal peniaze a bol pri tom prichytený.povedal predseda vlády. V takomto duchu musia byť vychovávané aj naše deti. Apeloval na pedagógov, aby hodiny venované protikorupčnému správaniu neboli o poučkách, ale aby komunikáciu s deťmi viedli nápaditejším a inovatívnejším spôsobom. Aby nechali žiakov "hrať" úlohy toho, čo úplatok pýta aj toho, kto tomu dokáže odolať.uviedol premiér. Učiteľov nabádal, aby žiakom vysvetľovali, v čom je nebezpečenstvo korupcie. Ak sa s ňou stretnú, že ju treba odmietnuť a odsúdiť.Fico za dobrý príklad protikorupčného postupu označil verejné vypočutie kandidátov na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie. Na vypočutí mali možnosť byť a klásť aj otázky zástupcovia verejnosti a možno aj tento postup viedol k tomu, že vláda došla k záveru, že žiadny z kandidátov nezískal dostatočný počet hlasov. Preto proces výberu opätovne zopakujú. O ďalšom harmonograme výberu bude predseda vlády informovať na dnešnej popoludňajšej tlačovej besede na Úrade Prešovského samosprávneho kraja.