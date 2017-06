FICO: Balík sociálnych opatrení chceme do NR SR predložiť v septembri

Na snímke vľavo predseda vlády SR Robert Fico a minister financií Peter Kažimír pred tlačovou konferenciou na tému Nová makroekonomická prognóza v Bratislave 19. júna 2017. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. júna (TASR) - Koaliční partneri rokujú o obsahu spoločného sociálneho balíčka, ktorý plánuje spoločne predstaviť vládny kabinet. Počas dnešnej tlačovej konferencii k najnovšej makroekonomickej prognóze to uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD).uviedol premiérOpatrenia, akými sú dynamickejší rast minimálnej mzdy, zvýšenie príplatkov za nočnú prácu či obnovenie príplatkov za soboty a nedele, nemajú podľa premiéra zásadný vplyv na verejné financie a štátny rozpočet.priblížil zámer vlády Fico.O balíčku opatrení chce premiér rokovať aj so sociálnymi partnermi, aby vedeli opatrenia upraviť, ak k nim budú mať racionálne výhrady. Avizoval tiež zvolanie Rady solidarity a rozvoja na 29. júna tohto roka, ktorá bude zameraná na tému nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily a tlak na dovoz pracovnej sily zo zahraničia.dodal Fico.Detaily opatrení, ktoré sa majú do balíka dostať, nechce premiér uviesť skôr, ako nebudú uzatvorené rokovania s koaličnými partnermi, ako aj tripartitou. Okrem rýchlejšieho rastu minimálnej mzdy, zvýšenia a zavedenia príplatkov sa spomínalo aj zavedenie otcovskej dovolenky, povinný 13. plat pre zamestnancov, zákaz sociálneho dampingu či nastavenie podpory cestovania za prácou.