Fico: Beblavý je samostatný bežec, jeho návrh ma nezaujíma

Pred tohtoročnými voľbami sa počet ani štruktúra VÚC podľa premiéra Roberta Fica meniť nebude.

BRATISLAVA 13. januára – Samostatný bežec v národnej rade premiéra Roberta Fica (Smer-SD) nezaujíma. Povedal to na štvrtkovej tlačovej besede v NR SR na adresu nezávislého poslanca NR SR Miroslava Beblavého po tom, ako Beblavý predstavil svoj návrh, ako zrušiť na Slovensku vyššie územné celky.





"Predstavte si, že máte nejakého samostatného, bezvýznamného poslanca národnej rady bez akéhokoľvek politického krytia, ktorý prešiel už všetkými možnými politickými subjektmi. Poslanca, ktorý nevedel vysvetliť, odkiaľ zobral peniaze na výstavbu rodinného domu, ktorý zneužíval Transparency International. Poslanca, ktorého by som sa rád spýtal na pôsobenie jeho rodičov v súvislosti s privatizáciou. A tento samostatný bežec, úplne bezvýznamný, oznámi slovenskej verejnosti, že ide zrušiť VÚC," povedal Fico s tým, že na takúto zmenu je potrebná ústavná väčšina v parlamente, teda 90 hlasov poslancov.Dodal, že doposiaľ nevie o tom, že by o svojom návrhu s vládnou koalíciou diskutoval. "To je výkrik nepodstatný, nezaujímavý, nikoho to netrápi, čo pán Beblavý v tejto chvíli hovorí," dodal. Pred tohtoročnými voľbami sa počet ani štruktúra VÚC podľa Fica meniť nebude. "Dohodli sme sa, že zmeníme spôsob voľby na jednokolové voľby, lebo v druhom kole klesala účasť ľudí aj na desať percent. Kde je potom tá demokratičnosť?" pýta sa Fico. "Mňa jeho návrh absolútne nezaujíma. Návrh poslanca Beblavého je irelevantný," dodal s tým, že nemôžeme fungovať tak, že niekto príde s nejakou zmenou a v parlamente má jediný hlas.Nezaradení poslanci NR SR Miroslav Beblavý a Katarína Macháčková prichádzajú do parlamentu s balíkom 28 zákonov, ktoré by na Slovensku celkom zrušili vyššie územné celky, ktoré na Slovensku máme zriadené od roku 2001. Ak by zmeny v parlamente poslanci podporili, štát by podľa výpočtov predkladateľov ušetril viac ako 205 miliónov eur. Dôvodom, prečo poslanci navrhujú zrušenie samosprávnych krajov je to, že za 15 rokov nesplnili žiadny zo zásadných cieľov, ktoré im pripisovala reforma verejnej správy.