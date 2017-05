FICO: Bezpečnosť a ochrana pred útokmi sa stáva najvýznamnejšou témou

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico. Foto: TASR FOTO TASR - Branislav Račko Foto: TASR FOTO TASR - Branislav Račko

Praha/Bratislava 23. mája (TASR) - Bezpečnosť sa podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) stáva najvýznamnejšou témou európskych aj svetových politikov. Vyhlásil to dnes v reakcii na teroristický útok v Manchestri počas tlačovej konferencie v rámci Európskeho jadrového fóra v Prahe.povedal Fico.Poznamenal, že lídri majú niekedy problém naformulovať priority, ktoré by chceli ponúknuť verejnosti.skonštatoval.Premiér vyjadril s Britániou solidaritu. Zároveň avizoval, že Slovensko poskytne v prípade potreby súčinnosť pri vyšetrovaní teroristického útoku. Pripomenul, že sa už ukázalo, že tajné služby krajín Vyšehradskej štvorky vedia poskytnúť cenné informácie.Útok v Manchestri, kde došlo v noci nadnes k explózii na popovom koncerte, si podľa polície vyžiadal najmenej 22 mŕtvych a približne 60 zranených. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zatiaľ nedisponuje informáciami, že by medzi obeťami výbuchu mali byť Slováci.