Fico bude v boji proti korupcii ako rys ostrovid, Kaliňáka neodvolá

Bratislava 14. januára (TASR) - Slovensko za 25 rokov od svojho vzniku napreduje. Povedal to premiér Robert Fico (Smer-SD) v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike. Priznáva, že za tie roky došlo aj k chybám a že k nim došlo aj za jeho vládnutia.Tvrdí však, že sa za obdobie, čo je pri moci, urobil ajproti korupčnému správaniu, čo koncom minulého roka ocenili aj mnohé veľvyslanectvá.povedal Fico.Kauzu Bašternák bližšie nekomentoval.uviedol premiér.Fico je hrdý, že Slovensko je na tom po 25 rokoch od rozdelenia Československa ekonomicky dobre. Spomenul nízku nezamestnanosť. Minimálna mzda na ďalší rok by podľa neho mohla stúpnuť na vyše 500 eur. Tento rok je to 480 eur.