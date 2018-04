Fico:Cítim rozmanitosť v koalícii, je to jediná zmysluplná alternatíva

Na archívnej snímke expremiér Robert Fico. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 18. apríla (TASR) - Predseda koaličného Smeru-SD a expremiér Robert Fico vníma rozmanitosť programov a priorít koaličných strán. Súčasnú vládnu trojku však považuje za jedinú zmysluplnú alternatívu. Uviedol to v reakcii na slová šéfa SNS Andreja Danka, ktorý sa momentálne v koalícii necíti komfortne a chce preto hovoriť s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD).dodal Fico.Danko po rokovaní straníckeho predsedníctva vyhlásil, že vo štvrtok (19.4.) o 15.00 h chcú národniari hovoriť s premiérom Pellegrinim a vyjasniť si postoje k otázkam, ktoré prináša vládnutie. Danko sa nechce dozvedať o odchodoch ministrov či vysokých funkcionárov z médií. Necíti sa v koalícii takto komfortne. Neotvára však koaličnú dohodu. Do budúcna to ale nevylúčil, ak to bude nevyhnutné.Pellegriniho označil Danko za neznámeho pre SNS z pohľadu postojov a chce s ním hovoriť napríklad o zahraničnej politike, otázke migrácie a kvót.povedal Danko.Tretia koaličná strana Most-Híd v reakcii uviedla, že nezdieľa názory SNS, ktoré prezentoval jej predseda Andrej Danko.uviedla strana vo svojom stanovisku.Bugárovci tvrdia, že ak by takýto pocit nadobudli, budú to riešiť ako doteraz vo vnútri koalície.vyhlásila strana, podľa ktorej sa koalícia musí v prvom rade sústrediť na dôležité a vážne úlohy stojace pred Slovenskom.uzavrela strana.